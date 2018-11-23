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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен по юго-западу Беларуси 25 ноября
24.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен по юго-западу Беларуси 25 ноября, сообщили
В воскресенье будет облачно. Ночью местами, утром и днем во многих районах страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. По юго-западу страны также ожидаются туманы. Местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется слабый.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, по юго-западу - от нуля до плюс 2 градусов. В середине дня будет от минус 2 до плюс 4 градусов.
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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен по юго-западу Беларуси 25 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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