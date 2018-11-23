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Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря

24.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря

Овен

Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но и улучшения ситуации на этой неделе не предвидится. Зато вероятен шанс поработать на будущее, скорее всего, представится он в среду. Важно его не упустить. И не бояться брать на себя ответственность.

Телец

Вам может повезти, и вы обретете новый, вполне вас устраивающий источник дохода, только не переоцените своих сил. Во второй половине недели возможны финансовые потери. В воскресенье вам, похоже, будут мешать отдыхать звонками по рабочим вопросам.

Близнецы

У вас сейчас вполне благополучный период. Вы можете расслабиться и позволить себе обновить гардероб или купить сотовый телефон последней модели. И даже это не подорвет ваш бюджет. Потому что доходы у вас высокие и положение стабильное.

Рак

В первой половине недели вы будете ощущать некоторую ограниченность в средствах, не огорчайтесь, в четверг новые денежные поступления упрочат ваше финансовое положение. Вас ждет успех и выгодное предложение в профессиональной сфере.

Лев

В понедельник и вторник вас могут утомить звонки и бесконечные деловые встречи. Финансовое положение, вероятно, оставляет желать лучшего, но более важные проблемы могут отвлечь ваше внимание от этого печального факта. В конце недели денег станет больше, можно рассчитывать на премию.

Дева

Понедельник - прекрасный день в финансовом отношении, вероятна прибыль или получение незапланированного дохода. Четверг удачен для покупок и приобретения подарков, которые одобрят и оценят ваши близкие.

Весы

У вас может появиться шанс сменить работу и подняться по карьерной лестнице. В четверг будьте осторожны, не носите с собой крупных сумм, лучше пользоваться банковской картой. В субботу не стоит приобретать ничего дорогого, чтобы потом не сожалеть о покупке.

Скорпион

Ваше положение на работе упрочится. Начальство вами довольно, с коллегами у вас хорошие отношения. Можно ожидать премию и новые перспективные проекты.

Стрелец

У вас неплохие перспективы. Финансовый ресурс может почти иссякнуть, но внезапно поступившее предложение новой работы позволит быстро исправить положение и даже получить дополнительную прибыль.

Козерог

В среду или в пятницу денежные поступления выровняют ваш бюджет. Благоприятное время, позволяющее улучшить свое материальное положение. Постарайтесь без крайней необходимости не брать в долг и не залезать в кредиты.

Водолей

Продумайте все основательно и готовьтесь много работать, тогда можно рассчитывать на прибыль. Ваша активность значительно улучшит финансовое положение. Деньги лучше вкладывать в недвижимость. Постарайтесь не давать в долг крупные суммы.

Рыбы

Неделя нестабильна в финансовом плане. Возможны денежные потери и непредвиденные расходы. Вторая половина недели будет удачнее, чем первая. В выходные лучше не устраивать шопинг и не тратить лишнего.

Источник: БЕЛТА.

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Овен Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но и улучшения ситуации на этой неделе не предвидится. Зато вероятен шанс поработать на...
 
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