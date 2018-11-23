В Британии похитили драгоценную историческую реликвию

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«Портлендская тиара — одна из самых впечатляющих исторических ценностей, составляющих национальное достояние Великобритании, — сказал куратор ювелирной коллекции лондонского музея Виктории и Альберта Ричард Эджкумбе. — Созданное Луи-Франсуа Картье в 1902 году, это произведение искусства, для которого были использованы фамильные бриллианты герцогов Портлендских, считалось выдающимся образцом ювелирного дизайна».









Центральный камень тиары — крупный бриллиант огранки кушон, так называемый портлендский бриллиант, дополненный двумя камнями меньшего размера огранки груша. Шестой герцог Портлендский заказал драгоценность Луи-Франсуа Картье для своей жены Уинифред, которая надевала тиару на церемонию коронации короля Эдуарда VII.





Кроме тиары, была похищена брошь с бриллиантами, ранее украшавшими верх тиары (ее дизайн изменили в 1920-е годы).





Взломщики, приехавшие в поместье на серебристой Audi S5, выкрали обе реликвии из музейной витрины и заменили на подделки. Несмотря на сработавшую сигнализацию, задержать их на месте не удалось. Через некоторое время был обнаружен пустой сгоревший автомобиль злоумышленников. Британская полиция ведет расследование ограбления.









В сентябре 2018 года представительницу королевской семьи Саудовской Аравии обокрали в отеле Ritz в Париже. Согласно заявлению, воры вынесли из гостиничного номера украшения общей стоимостью 800 тысяч евро. Драгоценности не были закрыты в сейфе. Следов взлома полицейские в номере не обнаружили.



