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WTA назвала Саснович главной сенсацией года
WTA на своем официальном сайте назвала победу белоруски Александры Саснович над чешкой Петрой Квитовой в 1/64 «Уимблдона» главной сенсацией года.
Александра Саснович
Напомним, матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу Саснович. Правда, белорусская теннисистка на том турнире выбыла на стадии 1/8 финала.
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WTA на своем официальном сайте назвала победу белоруски Александры Саснович над чешкой Петрой Квитовой в 1/64 «Уимблдона» главной сенсацией года.
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