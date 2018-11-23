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Резидент СЭЗ «Гродноинвест» уже месяц не работает из-за утечки газа на улице: людей отправили в отпуска, сроки по заказам сорваны

24.11.2018 10:56 — Разное | Партизан  
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«Газовщики» ответили. Официальный комментарий ПУ «Гродногаз». Еще 23 октября сотрудники гродненского СООО «Элефант и К», расположенного на улице Мясницкой, обратили внимание на падение давления газа в системе газопровода до нуля.


Для выяснения причины остановки подачи газа руководство компании обратилось в аварийную службу ПУ «Гродногаз» по номеру телефона 104. Там оператор пояснила, что перед территорией предприятия на газопровод был установлен бандаж в связи с аварией. В частности, речь шла об утечке природного газа.

С тех пор предприятие не работает — из-за отсутвия газа нет и отопления, и с завтрашнего дня это может стать уже настоящей проблемой, т.к. в системе осталась вода. Как рассказали s13.ru на предприятии, администрация уже не однократно обращалась в ПУ «Гродногаз» с требованием об устранении причин аварии и возобновлении подачи природного газа, однако эта организация не предприняла никаких действий.

Уже месяц наша организация находится без газа и отопления, не имея возможности осуществлять свою хозяйственную деятельность. На предприятии по этой причине остановился производственный процесс, возник риск поломки дорогостоящего технологического оборудования, работники вынуждены находиться в отпусках с сохранением заработной платы, работы по заказам не будут выполнены в установленные сроки, что влечет за собой неисполнение договорных обязательств перед заказчиком и выплату неустойки за нарушение условий договора, а согласно метеорологическим прогнозам температура воздуха будет опускаться ниже 0 градусов по цельсию не только ночью, но и днем, что повлечет за собой замерзание воды в батареях. Наша организация в силу изложенного, несет ущерб, убытки и репутационные потери, а так же потерю иностранного инвестора и учредителя, — сказал представитель предприятия.

Газовая труба, из-за которой и возникла эта ситуация, питает только данное предприятие. В адрес ПУ «Гродногаз» направлено официальное письмо, ответа на которое до сих пор нет, сообщили в СООО «Элефант и К».

СООО «Элефант и К» было создано в 2003 году, в котором доля иностранного инвестора составляет 20%. Предприятие является резидентом СЭЗ «Гродноинвест» и занимается ремонтом автобусов и грузовых автомобилей.


Обновлено. Главный инженер ПУ «Гродногаз» Павел Поплавский прокомментировал изложенную СООО «Элефант и К». Оказалось, у медали есть и вторая сторона.

«25.09.2018 в ПУ «Гродногаз» поступило письмо Гродненского городского исполнительного комитета о невыполнении СООО «Элефант и К» требований Постановления Совета Министров «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2018/2019». Помимо прочего было принято решение провести проверку выполнения договорных обязательств ПУ «Гродногаз» с СООО «Элефант и К», в результате которой выявились факты отсутствия ряда необходимых технических документов, напрямую связанных с промышленной безопасностью. В тоже время работниками ПУ «Гродногаз» была предпринята попытка доступа на территорию предприятия через проходную административного здания с указанием причин посещения: проверка газопотребляющего оборудования, необходимости организации доступа и оповещения руководства.
Прекращения газоснабжения можно было избежать, предоставив недостающую документацию и организовав доступ, однако от СООО «Элефант и К», со ссылкой на руководителя предприятия, был получен категорический отказ в предоставлении доступа. Подача газа была прекращена единственно возможным путем – отключением подводящего газопровода. Для этих целей были организованы земляные работы вблизи предприятия. Дополнительно был проинформирован Гродненское областное управление Госпромнадзора РБ.

В последующем все неоднократные обращения СООО «Элефант и К», поступившие в ПУ «Гродногаз» рассматривались в кратчайшие сроки, кроме того при неоднократных телефонных разговорах сотрудниками ПУ «Гродногаз» и на совещании в СЭЗ «Гродноинвест» оговаривалась возможность немедленного возобновления подачи газа на объект после устранений нарушений Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь и требований Постановления Совета Министров «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2018/2019».

По состоянию на 19.11.2018 необходимой документации и подтверждения устранения недостатков в адрес ПУ «Гродногаз» не поступало.


20.11.2018 в адрес ПУ «Гродногаз» поступило письмо от СООО «Элефант и К» с просьбой проведения подключения объекта газопотребления без подтверждения устранения замечаний. Также частично были предоставлены недостающие документы, о чем было проинформировано СООО «Элефант и К».

Вместо решения вопроса возобновления газоснабжения СООО «Элефант и К» обращалось в Гродненский областной исполнительный комитет, ГПО «Белтопгаз», Комитет государственного контроля по Гродненской области и т.д., на что даны и продолжают подготавливаться очередные исчерпывающие ответы».





 
 
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«Газовщики» ответили. Официальный комментарий ПУ «Гродногаз». Еще 23 октября сотрудники гродненского СООО «Элефант и К», расположенного на улице Мясницкой,...
 
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