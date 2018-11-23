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Правила футбола могут изменить

24.11.2018 10:49 — Разное | Партизан  
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, на встрече в Глазго обсудил возможное внесение некоторых изменений в правила футбола.

Как передает Oxu.Az, структура предлагает четыре изменения:

В частности, предлагается обязать замененных игроков покидать поле через ближайшую лицевую или боковую линии поля, ввести возможность показывать желтые и красные карточки должностным лицам команды за неподобающее поведение. Кроме того, предлагается разрешить разыгрывать удары от ворот внутри штрафной площади и дать возможность вратарям во время пенальти оставлять на линии ворот только одну ногу.

Также отмечается, что было принято решение отказаться от способа пробития пенальти в послематчевой серии по альтернативной схеме, так называемой системы ABBA, когда команды исполняют 11-метровые удары не друг за другом, а сначала пенальти пробивает команда A, далее два раза - команда B, следом - два раза команда A и так далее. Во время встречи было достигнуто соглашение о необходимости более точной и детальной формулировки нарушений за игру рукой.


Вопрос о принятии изменений правил футбола будет рассмотрен на ежегодном собрании IFAB, которое состоится 2 марта 2019 года в Шотландии. Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июня 2019 года.


 
 
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, на встрече в Глазго обсудил возможное внесение некоторых изменений в...
 
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