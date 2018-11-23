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В России объявили в розыск владельца биржи TeleTrade. Белорусская компания провела ребрендинг

24.11.2018 10:26 — Разное | Партизан  
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Правоохранительные органы России объявили в розыск Владимира Чернобая, следует из данных базы МВД РФ. Его данные совпадают с данными владельца российского форекс-дилера TeleTrade, уточняет РБК.


 Фото: TeleTrade

На рынке «Форекс» (сокращенно от FOReign EXchange — торговля иностранной валютой) совершаются сделки по купле-продаже валюты по свободным ценам. Часто под форексом понимается спекулятивная торговля валютой — направленная не на дальнейшее использование иностранных денег в экономике, а на получение прибыли за счет разницы валютных курсов.

В карточке ведомства говорится, что Чернобай родился 12 ноября 1973 года в Алма-Ате, графа с особыми приметами пустая. В графе «основание для розыска» — пометка «разыскивается по статье уголовного кодекса» без уточнения, о каком именно преступлении идет речь.


Согласно данным базы СПАРК, Чернобай владеет 99,24% акций ООО «Телетрейд групп» — дочерней структуры международной группы компаний TeleTrade. Остальной пакет ценных бумаг компании находится под контролем кипрской TeleTrade D.J. International Consulting Ltd.

В октябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, заочно предъявили обвинения в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а еще троих членов группы задержали по обвинению в мошенничестве на 1 млрд российских рублей. Издание указало, что в офисах компании в «Москве-Сити», а также в Хохловском и Спасоглинищевском переулках изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, электронные носители и черновые записи.

Они, писало издание, прикрываясь брендом TeleTrade, который получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность в 2016 году, создали мошенническую схему. Они заводили клиентам аккаунт в специальной программе, где он мог видеть сумму зачисленных средств для отслеживания хронологии торгов. После этого счет обнулялся, деньги переводились на счета подконтрольных фирм в Латвию, а клиенту сообщали, что он проиграл на торгах.

«ООО Телетрейд групп является лицензированным российским форекс-дилером, ведущим деятельность в полном соответствии с нормами регулирования в российской юрисдикции. Никаких претензий со стороны органов правопорядка или Банка России к компании не было и нет. Деятельность всех российских форекс-дилеров максимально прозрачна, а клиенты защищены полностью благодаря жестким нормам регулирования. Компания работает в текущем режиме», — заявили «Ведомостям» в компании.

Бренд TeleTrade уже достаточно давно был представлен и в Беларуси. В мае 2016 года Нацбанк включил компанию «ТелетрейдБел» в реестр форекс-компаний. Тем самым была легализована деятельность компании в рамках указа № 231 о регулировании рынка «Форекс».

Недавно в уставные документы ООО «ТелетрейдБел» были внесены изменения. Как уточнили TUT.BY в Нацбанке, у общества сменился собственник, был проведен ребрендинг. Название компании изменено на ООО «Форекс Оптимум». 12 ноября 2018 года Нацбанк внес соответствующие коррективы в реестр форекс-компаний и выдал обновленное свидетельство.

«Форекс Оптимум» исполнит все обязательства перед клиентами по ранее заключенным договорам с «ТелетрейдБел» в полном объеме, говорится в сообщении компании. А «торговые аккаунты и личные кабинеты доступны в прежнем режиме».


В соответствии с требованиями законодательства форекс-компании до начала осуществления деятельности на внебиржевом рынке «Форекс» обязаны в течение трех рабочих дней со дня выдачи Нацбанком свидетельства о включении в реестр форекс-компаний, но не позднее дня заключения первого соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами перечислить учетный взнос в размере не менее 55 тысяч долларов в гарантийный фонд, формируемый Национальным форекс-центром.


По словам информированного источника, в рамках расследования уголовного дела в РФ к белорусской компании также появились вопросы. В правоохранительных органах Беларуси подтвердить данную информацию не удалось.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правоохранительные органы России объявили в розыск Владимира Чернобая, следует из данных базы МВД РФ. Его данные совпадают с данными владельца российского...
 
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