Взрыв перед медресе в Пакистане: 25 жертв





передает Oxu.Az со ссылкой на Анадоллу. Об этомOxu.Az со ссылкой на Анадоллу.





По информации сил безопасности Пакистана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство перед медресе в районе Ашагы Оракзаи города Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва.









Ранее министр Пакистана по правам человека Ширин Мазари сообщил журналистам, что в результате теракта погибли 25 и ранения получили 35 человек.





Раненые госпитализированы в больницу округа Кохат.



