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Взрыв перед медресе в Пакистане: 25 жертв
В результате теракта в Пакистане погибли 25 и ранения получили 35 человек.
Об этом
По информации сил безопасности Пакистана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство перед медресе в районе Ашагы Оракзаи города Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Ранее министр Пакистана по правам человека Ширин Мазари сообщил журналистам, что в результате теракта погибли 25 и ранения получили 35 человек.
Раненые госпитализированы в больницу округа Кохат.
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В результате теракта в Пакистане погибли 25 и ранения получили 35 человек.
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