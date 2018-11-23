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Взрыв перед медресе в Пакистане: 25 жертв

24.11.2018 10:19 — Разное | Партизан  
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В результате теракта в Пакистане погибли 25 и ранения получили 35 человек.


Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Анадоллу.

По информации сил безопасности Пакистана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство перед медресе в районе Ашагы Оракзаи города Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва.


Ранее министр Пакистана по правам человека Ширин Мазари сообщил журналистам, что в результате теракта погибли 25 и ранения получили 35 человек.

Раненые госпитализированы в больницу округа Кохат.


 
 
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В результате теракта в Пакистане погибли 25 и ранения получили 35 человек.
 
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