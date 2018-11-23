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Фотофакт: Как проходит «черная пятница» в мире

24.11.2018 10:11 — Разное | Партизан  
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Безумные очереди и давка - Черная пятница или Black Friday - событие, которое в некоторых странах люди ждут больше, чем Рождества.
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В этот день магазины снижают цены до 90%. Черная пятница, как правило, приходится в промежуток между 23 и 29 ноября. Она следует за Днем благодарения в США, который традиционно празднуют в четвертый четверг ноября. Крупнейшие торговые сети в мире открывают свои двери в этот день около 5 утра. Некоторые начинают работу в полночь.

Как передает Oxu.Az, в прошлом году в США только на онлайн-распродажах в первые два дня покупатели потратили $7,9 млрд, что стало рекордом для покупок по интернету. 


Представляем подборку фото о том, как проходит «черная пятница» по всему миру.


 
 
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Безумные очереди и давка - Черная пятница или Black Friday - событие, которое в некоторых странах люди ждут больше, чем Рождества.
 
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