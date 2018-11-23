Правительство определило, какие телепрограммы считать белорусскими

сообщает пресс-служб а Совмина. Это решение закреплено постановлением правительства №844 от 21 ноября 2018 года,а Совмина.





К телепередачам белорусского производства относятся передачи, произведенные резидентами — гражданами Беларуси, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Беларуси. Также их создателями могут быть физические лица, зарегистрированные в Беларуси в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, созданные в соответствии с белорусским законодательством, с местом нахождения в Беларуси.





В число белорусских телепередач попали трансляции спортивных мероприятий, сопровождающихся комментарием на протяжении всей трансляции силами и средствами белорусской телередакции.





Исключение составляют: реклама, размещаемая между телепередачами или прерывающая их трансляцию, кроме социальной рекламы; телепередачи, произведённые резидентами совместно (при участии) с иностранными субъектами хозяйствования за пределами Беларуси и переработанные резидентами для трансляции на территории Беларуси, в том числе с изменением их формы или содержания, кроме указанной трансляции спортивных мероприятий.









пишет Еврорадио. Доля телепередач белорусского производства в ежемесячном объеме вещания телевизионных СМИ определяется по приведённой в Положении формуле,Еврорадио.





Это постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.



