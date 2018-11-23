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Своё авто "переобули?" В субботу ожидается мокрый снег по северу Беларуси

24.11.2018 09:45 — Разное | Партизан  
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В субботу, 24 ноября, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.



Ночью осадков не ожидается, днем местами, преимущественно по северу страны, пройдут небольшие осадки — преимущественно мокрый снег. В отдельных районах — слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет -2... -8, днем — от 3 градусов мороза до 3 тепла.

В воскресенье ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге — с дождем. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет переменных направлений умеренный.

Столбик термометра ночью покажет от -6 по северо-востоку до +1 по юго-западу Беларуси. Днем он поднимется до -3... +4 градусов.


 
 
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В субботу, 24 ноября, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
 
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