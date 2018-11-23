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Наталия Трофимова: нынешний сезон может стать последним в карьере Насти Веремеенко? У меня другие сведения
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталия Трофимова в эксклюзивном интервью журналисту
Веремеенко как-то обмолвилась, что нынешний сезон может стать последним в ее карьере. Как удержать ее от опрометчивого шага в преддверии чемпионата Европы?
Каждый спортсмен когда-то заканчивает игровую карьеру. Если так случится, это будет Настино решение. А что мне делать? Умолять, уговаривать? Не знаю... Кстати, откуда у вас такие сведения? У меня абсолютно другие. Более оптимистичные.
Полностью интервью читайте в свежем номере "Прессбола".
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Наталия Трофимова: нынешний сезон может стать последним в карьере Насти Веремеенко? У меня другие сведения
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталия Трофимова в эксклюзивном интервью журналисту "Прессбола" Александру Добрияну прокомментировала сведения о...
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