Килиан Мбаппе, фото sports.ru

Десять лет подряд трофей неизменно доставался Криштиану Роналду либо Лионелю Месси. По сведениям Tuttosport, в 2018 году оба эти футболиста не вошли в число трех финалистов.









Рафаэлем Вараном и Килианом Мбаппе, а также хорватом Лукой Модричем, который завоевал серебро мирового первенства в России, сообщае т ПБ. Борьба за награду развернется между чемпионами мира, а также хорватом, который завоевал серебро мирового первенства в России,т ПБ.



