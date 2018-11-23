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Криштиану Роналду и Лионеля Месси нет в числе трех финалистов "Золотого мяча"
Престижная премия "Золотой мяч", которую 3 декабря вручат лучшему футболисту мира по версии "France Football", впервые с 2008 года обретет нового владельца.
Килиан Мбаппе, фото sports.ru
Десять лет подряд трофей неизменно доставался Криштиану Роналду либо Лионелю Месси. По сведениям Tuttosport, в 2018 году оба эти футболиста не вошли в число трех финалистов.
Борьба за награду развернется между чемпионами мира Рафаэлем Вараном и Килианом Мбаппе, а также хорватом Лукой Модричем, который завоевал серебро мирового первенства в России,
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Престижная премия "Золотой мяч", которую 3 декабря вручат лучшему футболисту мира по версии "France Football", впервые с 2008 года обретет нового владельца.
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