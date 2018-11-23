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Заслужили: Лукашенко приказал строить жильё для государственных журналистов

24.11.2018 09:23 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко подписал распоряжение "Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации", информирует tut.by.

Речь идёт о столичных сотрудниках государственных СМИ. Согласно документу, Мингорисполком в 2019-2025 годах должен обеспечить ежегодное направление сотрудников "республиканских СМИ", которым необходимо улучшение жилищных условий, на заключение договоров по долевому строительству в жилых домах, которые строятся с ограниченным доходом застройщика. Таким образом, они получат льготное жильё.


Списки будут составлять руководители СМИ по согласованию с Мингорисполкомом.

К республиканским СМИ в Беларуси относятся государственные телеканалы и радиостанции, газеты «Советская Белоруссия», «Cельская газета», «Рэспубліка», «Народная газета», «Знамя юности», «Звязда», журналы «Планета» и «Беларуская думка», агентство «БЕЛТА» и газета «7 дней», а также другие издания.

 
 
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Александр Лукашенко подписал распоряжение "Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации", информирует tut.by.
 
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