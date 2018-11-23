Заслужили: Лукашенко приказал строить жильё для государственных журналистов

Речь идёт о столичных сотрудниках государственных СМИ. Согласно документу, Мингорисполком в 2019-2025 годах должен обеспечить ежегодное направление сотрудников "республиканских СМИ", которым необходимо улучшение жилищных условий, на заключение договоров по долевому строительству в жилых домах, которые строятся с ограниченным доходом застройщика. Таким образом, они получат льготное жильё.









Списки будут составлять руководители СМИ по согласованию с Мингорисполкомом.





К республиканским СМИ в Беларуси относятся государственные телеканалы и радиостанции, газеты «Советская Белоруссия», «Cельская газета», «Рэспубліка», «Народная газета», «Знамя юности», «Звязда», журналы «Планета» и «Беларуская думка», агентство «БЕЛТА» и газета «7 дней», а также другие издания.