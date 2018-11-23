Лукашенко одобрил внешние займы на 2 миллиарда долларов



politeka.net

Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил привлечение госзаймов в 2018-20 годах за счет эмиссии на внешних рынках ценных бумаг на 2 млрд долларов.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе белорусского лидера

«Президент подписал указ "О привлечении внешних государственных займов», документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную 2 млрд долларов», - сообщили в пресс-службе.

Ранее министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщал о планах Минска привлечь до двух 2 млрд долларов за счет размещения гособлигаций на рынках РФ, КНР и других локальных рынках в течение ближайших нескольких лет.

По данным на 1 октября 2018 года внешний государственный долг Беларуси составил 16,5 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 183 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%. В 2019 году Беларусь должна направить на выплаты по долгам 4,9 млрд долларов, пишет ТАСС.