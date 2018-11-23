Белоруска Александра Саснович сотворила главную сенсацию года по мнению WTA

На официальном сайте WTA опубликован список главных сенсаций теннисного сезона. Возглавила его встреча между белоруской Александрой Саснович и чешкой Петрой Квитовой на старте Уимблдонского турнира в июне.

Тогда наша спортсменка сенсационно нанесла поражение в трех сетах двукратной победительнице турнира чешке Петре Квитовой. Причем в решающем сете Александра Саснович подарила сопернице «баранку» – 6:4, 4:6, 6:0. Именно этот поединок был признан представителями WTA главной сенсацией года.

Примечательно, что четвертое место в данном рейтинге заняла встреча с участием еще одной белорусской теннисистки. В матче второго круга турнира в Монреале Арина Соболенко, которая к тому моменту была лишь на подступах к топ-30 мирового рейтинга, в тяжелейшем поединке одолела вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки – 5:7, 6:2, 7:6 (4). Причем наша спортсменка одержала победу, отыграв три матчбола.

Напомним, новый теннисный сезон у женщин стартует в конце декабря-начале января турнирами в новозеландском Окленде, австралийском Брисбене и китайском Шэньчжэне.