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Белоруска Александра Саснович сотворила главную сенсацию года по мнению WTA

24.11.2018 11:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска Александра Саснович сотворила главную сенсацию года по мнению WTA
Фото из открытых источников

На официальном сайте WTA опубликован список главных сенсаций теннисного сезона. Возглавила его встреча между белоруской Александрой Саснович и чешкой Петрой Квитовой на старте Уимблдонского турнира в июне.

Белоруска Александра Саснович сотворила главную сенсацию года по мнению WTA Первая ракетка. В гостях у «АиФ» – теннисистка Лидия Морозова.

Тогда наша спортсменка сенсационно нанесла поражение в трех сетах двукратной победительнице турнира чешке Петре Квитовой. Причем в решающем сете Александра Саснович подарила сопернице «баранку» – 6:4, 4:6, 6:0. Именно этот поединок был признан представителями WTA главной сенсацией года.

Примечательно, что четвертое место в данном рейтинге заняла встреча с участием еще одной белорусской теннисистки. В матче второго круга турнира в Монреале Арина Соболенко, которая к тому моменту была лишь на подступах к топ-30 мирового рейтинга, в тяжелейшем поединке одолела вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки – 5:7, 6:2, 7:6 (4). Причем наша спортсменка одержала победу, отыграв три матчбола.

Напомним, новый теннисный сезон у женщин стартует в конце декабря-начале января турнирами в новозеландском Окленде, австралийском Брисбене и китайском Шэньчжэне.

 
 
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Представители Женской теннисной ассоциации (WTA) высоко оценили достижение белоруски Александры Саснович, которая на старте «Уимблдона» обыграла двукратную...
 
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