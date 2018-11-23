В Беларуси начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте

В Беларуси намерены повысить стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. В частности, первым регионом, в котором вырастет цена талона, станет Минская область.
Стоимость билета увеличится на 5 копеек и составит 55 копеек. При покупке квитка у водителя – 60 копеек. Вслед за талонами, вырастет цена проездных. Кроме того, изменятся предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки.
Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение об изменении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске, пишет
Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в регионах и Минске увеличивалась в конце осени 2017 года. Тогда цена билета в большинстве случаев возросла на 5 копеек.