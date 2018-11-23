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В Беларуси начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте

24.11.2018 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте
Фото из открытых источников

В Беларуси намерены повысить стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. В частности, первым регионом, в котором вырастет цена талона, станет Минская область.

В Беларуси начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте Кто имеет право на бесплатный проезд?

Стоимость билета увеличится на 5 копеек и составит 55 копеек. При покупке квитка у водителя – 60 копеек. Вслед за талонами, вырастет цена проездных. Кроме того, изменятся предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки.

Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение об изменении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске, пишет TUT.by. C большой долей вероятности цена талонов и жетонов вырастет на 5 копеек. Проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 65 копеек (при покупке билета у водителя – 70 копеек), а цена жетона на метро составит 70 копеек. Увеличится и стоимость проездных.

Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в регионах и Минске увеличивалась в конце осени 2017 года. Тогда цена билета в большинстве случаев возросла на 5 копеек.

 
Теги: Минск
 
 
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Цена талона в большинстве случаев увеличится на 5 копеек.
 
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