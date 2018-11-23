В Беларуси начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте

В Беларуси намерены повысить стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. В частности, первым регионом, в котором вырастет цена талона, станет Минская область.

Стоимость билета увеличится на 5 копеек и составит 55 копеек. При покупке квитка у водителя – 60 копеек. Вслед за талонами, вырастет цена проездных. Кроме того, изменятся предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки.

Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение об изменении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске, пишет TUT.by . C большой долей вероятности цена талонов и жетонов вырастет на 5 копеек. Проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 65 копеек (при покупке билета у водителя – 70 копеек), а цена жетона на метро составит 70 копеек. Увеличится и стоимость проездных.

Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в регионах и Минске увеличивалась в конце осени 2017 года. Тогда цена билета в большинстве случаев возросла на 5 копеек.