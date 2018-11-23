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Для журналистов госСМИ построят дешевые квартиры

24.11.2018 12:32 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Но их придется отработать.

Для журналистов государственных СМИ в Минске начнут строить дешевое жилье.

Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Мингорисполком в течение 2019—2025 годов будет ежегодно составлять списки тех работников СМИ, которые «нуждаются в улучшении жилищных условий». Они смогут заключить договоры на долевое строительство в домах, которые строятся с ограниченной прибылью застройщика. Это значит, квадратный метр в них будет существенно дешевле рыночных условий.

Но не все так просто — работники государственных СМИ должны будут «отработать» квартиру на протяжении минимум пяти лет. Если они уйдут из госиздания раньше, то придется доплатить разницу между льготной стоимостью и реальной.

 
Теги: Минск
 
 
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