Новым мэром Минска стал бывший министр транспорта Анатолий Сивак

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака председателем Минского городского исполнительного комитета. Кроме того, глава государства анонсировал скорую встречу с активом столицы.

«Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем, но и к самим членам исполкома – работникам аппарата», – цитирует главу государства БЕЛТА .

Говоря о назначении Анатолия Сивака, Александр Лукашенко отметил, что рассматривалось более десятка кандидатур на пост нового главы города. Президент особо выделил высокую ответственность за порученное дело специалиста и эффективность его работы, что позволило назначить Анатолия Сивака на новую должность.

При этом бывший председатель Мингорисполкома Андрей Шорец будет переведен на другую работу. На какую именно, президент не уточнил. «Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу», – сказал глава государства.

Отметим, что накануне Александр Лукашенко рассказал о коррупционном преступлении в сфере строительства, которое, по его словам, произошло в Минске при попустительстве городских властей. Это стало одним из поводов для снятия с должности Андрея Шорца.