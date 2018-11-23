Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций, председателем Минского городского исполнительного комитета и анонсировал скорую встречу с активом столицы, сообщает госагентство «БелТА» в субботу.

Глава государства подчеркнул, что А.Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами. "Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме - депутаты, руководство - все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси, - сказал президент. - Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем, но и к самим членам исполкома - работникам аппарата".

Говоря о назначении нового главы Мингорисполкома, А.Лукашенко отметил, что этот пост рассматривалось более десятка кандидатур. "И это не сегодня решается вопрос, он уже давно встал", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам главы государства, одним из решающих факторов в выборе именно этой кандидатуры стало то, что А.Сивак в прежние годы эффективно работал в должности помощника президента - главного инспектора по городу Минску. "Должен сказать - был эффективным помощником, инспектором по кадрам из всех тех, которые работали после и до него. Это, наверное, основной мотив и фактор", - сказал президент.

А.Лукашенко отметил тот факт, что А.Сивак неплохо знает Минск и работающие в городе кадры. "И что еще импонирует лично мне - это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание, что в 2019 году Беларусь будет принимать II Европейские игры, а потому Минск надо подготовить к этому международному спортивному форуму, сделать его уютным и привлекательным для гостей, чтобы они и в последующем приезжали в качестве туристов.

Что касается Андрея Шорца, который руководил Мингорисполкомом на протяжении последних лет, президент принял решение о его переводе на другую работу. "Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу", - пояснил глава государства.

Как сообщалось, накануне президент Беларуси А.Лукашенко заявил о выявлении факта коррупции в сфере социального жилья в белорусской столице.

"Президент рассказал об одном из вопиющих фактов, о котором ему недавно доложили. Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным", - говорилось в сообщении пресс-службы белорусского лидера по итогам прошедшего в пятницу республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса.

По словам А.Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме. А недавно ему доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной $650, "купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене". "54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - сказал президент.