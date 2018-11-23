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В Беларуси в 2019 году должно быть собрано 280 тыс. тонн макулатуры - госзаказ

24.11.2018 11:30 — Разное | Интерфакс  
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Совет министров Беларуси постановлением №843 от 21 ноября 2018 года  установил заказ на поставку в 2019 году отходов бумаги, картона и стекла для республиканских государственных нужд.

Согласно документу, всего в Беларуси планируется заготовить 111,4 тыс. т отходов стекла и 280 тыс. т отходов бумаги и картона, сообщили в пресс-службе правительства.

Самые большие объемы отходов бумаги и картона предполагается собрать в Минске - 92,5 тыс. т. Гомельская область должна заготовить 36 тыс. т, Брестская - 35 тыс. т, Могилевская и Минская - по 30 тыс. т, Гродненская - 28,5 тыс. т, Витебская - 28 тыс. т.

Объемы поставки (сдачи) на переработку отходов стекла в Минске должны составить 26,5 тыс. т, Минской области - 17 тыс. т, Гомельской - 15,5 тыс. т, Брестской - 14,5 тыс. т, Могилевской - 13,5 тыс. т, Витебской - 12,9 тыс. т, Гродненской - 11,5 тыс. т.

Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд отходов бумаги и картона определены Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также открытое акционерное общество "Зеленоборское"; стекла - государственное торгово-производственное объединение "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы", а также ОАО "Гродненский стеклозавод", СООО "Стеклосфера" и производственное унитарное предприятие "Белстеклопром", проинформировали в правительственной пресс-службе.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы облисполкомов, Минского горисполкома и государственных заказчиков по выполнению государственного заказа, сообщили в Совмине.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет министров Беларуси постановлением №843 от 21 ноября 2018 года  установил заказ на поставку в 2019 году отходов бумаги, картона и стекла для республиканских...
 
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