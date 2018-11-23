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Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 25 ноября

24.11.2018 13:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 25 ноября
Фото из открытых источников

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в воскресенье, 25 ноября, будет облачно. Ночью местами, утром и днем во многих районах страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем.

Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 25 ноября Кратковременные осадки прогнозируют синоптики в Беларуси в выходные

Кроме того, по юго-западу республики ожидаются туманы, видимость составит 100-500 м. В связи с этим синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности на этой части территории страны. Местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер прогнозируется слабый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, по юго-западу – от нуля до 2 градусов тепла. В середине дня ожидается от минус 2 до плюс 4 градусов.

 
 
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В юго-западных регионах страны ожидается густой туман.
 
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