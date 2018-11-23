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"В прошлом году людей было больше". Как прошла "черная пятница" в Минске

24.11.2018 12:56 — Разное | Tut.by  
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В минских торговых центрах вчера проходила «черная пятница». В некоторых магазинах скидки будут действовать все выходные. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как проходил распродажный день и были ли в магазинах очереди.


Александра Квиткевич, TUT.BY

В некоторых торговых центрах распродажный день начался с утра. Однако продавцы отмечают, что наплыв покупателей начался около 16.00. Хотя, к примеру, в торговом центре «Столица» «километровых» очередей не было и вечером.


Александра Квиткевич, TUT.BY

— По опыту прошлых лет мы думали, что сегодня здесь будет не протолкнуться, все-таки центр города. Но очередей вообще нет, хотя касса работает всего одна, — отметили две покупательницы магазина одежды. — Может, кстати, опыт прошлогодней «черной пятницы» людей и оттолкнул, не захотели стоять. В 2017 г. людей было гораздо больше.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Очередь человек из 10 мы заметили только в одном из обувных магазинов. Там и в обычные дни обувь недорогая, а здесь еще и скидка.


Dana Mall. Фото TUT.BY

А вот в ТРЦ Dana Mall покупателей заметно прибавилось. Люди выстраивались в очереди сперва в примерочные, потом в такие же очереди в кассу. Очереди были и у обменников.


Dana Mall. Фото TUT.BY

Кстати, в прошлом году в «черную пятницу» на подъездах к торговым центрам образовывались огромные пробки.


Dana Mall. Фото TUT.BY

— В этом году машин поменьше, — отметил водитель такси Сергей. — Да и вызовов меньше. Я недалеко от центра стоял минут 30, никто не вызывал.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Еще один таксист тоже сказал, что оживление в городе ощущается, но «такого ужаса, как в прошлом году, нет».


Александра Квиткевич, TUT.BY

В «черной пятнице» участвовали и некоторые продуктовые магазины. В 18.30 в гипермаркете «Евроопт» на Денисовской очереди были, но гигантскими их не назовешь. В 22.00 людей в магазине стало еще меньше.


Александра Квиткевич, TUT.BY

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Мы прошлись по столичным магазинам и посмотрели, есть ли там очереди.
 
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