Шорца убрали. Новым мэром Минска стал министр транспорта Сивак

Президент перевёл на другую работу Андрея Шорца, теперь уже бывшего председателя Мингорисполкома. А новым мэром Минска назначил Анатолия Сивака − теперь вакантной стала должность министра транспорта. Также президент в ближайшие недели намерен встретиться с «активом города», пишет БелТА.

Лукашенко отметил, что выбирал из больше чем десяти кандидатов, а вопрос «уже давно встал». Он заявил, что Сивак должен быстро войти в курс дела и разобраться с кадрами в руководстве: «Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме − депутаты, руководство − все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси. Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем, но и к самим членам исполкома − работникам аппарата».

Объясняя, почему выбор пал на Анатолия Сивака, президент напомнил, как тот работал его помощником − главным инспекторо по Минску: «Должен сказать − был эффективным помощником, инспектором по кадрам из всех тех, которые работали после и до него. Это, наверное, основной мотив и фактор».

Также Лукашенко отметил, что Сивак хорошо знает Минск и его руководство: «И что еще импонирует лично мне − это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина».

Президент напомнил о Европейских играх, который пройдут в июне 2019 года. Минск нужно хорошо к ним подготовить, «сделать его уютным и привлекательным для гостей». Андрея Шорца отправили на другую работу − не уточняется, какую именно. «Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу», − сказал Лукашенко.

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Фото: Ольга Ефремова