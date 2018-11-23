В Полоцке нашли подземную церковь 12 века. Ничего подобного в Древней Руси не было

В Полоцке с 2015 года занимаются реставрацией Спасо-Преображенского собора. Там же специалисты Эрмитажа вместе со студентами и преподавателями Полоцкого госуниверситета проводят археологические раскопки. Время от времени находили разные интересные артефакты, а сейчас обнаружили подземную церковь 12 века − и это уникальная находка, пишет «Радыё Свабода».

Специалисты говорят, что подобных сооружений в Древней Руси нет. Или, по крайней мере, не находили. Внутри сохранились остатки древнего престола, фрески, фрагмент иконы с Георгием Победоносцем.

Это не первая находка на этом месте − в 2015 археологи нашли фрагменты древней деревянной церкви, на месте которой был построен Спасо-Преображенский собор. Обнаружили, что раньше храм окружали каменные пристройки.

Что говорят специалисты

Они предполагают, что подземная церковь могла использоваться как усыпальница. Доктор исторических наук, профессор, ректор Могилевского государственного университета Денис Дук утверждает, что проект финансируется Минкультом. Он отмечает работу учёных из Эрмитажа, но уверен, что без беларуских специалистов таких результатов не достигли бы. «В Эрмитаже прекрасная археологическая школа, единственная на постсоветском пространстве, которая обладает сложной методологией. Беларуские специалисты также делают свой вклад в изучение культурного слоя, артефактов − работаем совместно. Это уникальная подземная церковь, и специалисты Эрмитажа это также признали».

В прошлом году археологи выяснили, что к стене церкви примыкала древняя постройка − галерея из нескольких помещений. Одно из них заканчивалось апсидой (выступ здания, чаще всего полукруглый), где, возможно, стоял престол. В этом году нашли углубленную в землю постройку, перекрытую сводом. Это и есть та подземная церковь. Её размеры невелики − 3,6 метра в длину и 1,4 в ширину. В центре сохранились остатки древнего престола.

Специалисты думают, что церковь использовали как усыпальницу. В северной стене есть глубокая ниша − в таких размещали захоронения и оставляли мощи. Называлось это аркосолий.

Старший преподаватель Полоцкого университета Алексей Коц считает, что это уникальный памятник 12 века. По его словам, ничего подобного на территории Древней Руси нет: «При раскопках в интерьере подземной церкви были обнаружили интересные находки: фрагменты керамической иконы, на которой сохранилась часть надписи и рисунки с изображением мученика Георгия Победоносца, в честь которого мог быть освящен этот подземный храм. Также найдены фрагменты керамической посуды, плитки пола, куски смальты разной формы. Впервые в Полоцке нашли куски штукатурки с граффити в виде крестиков. Найден свинцовый лист покрытия, куски свинца − предполагается, что сооружение, которое располагалось над подземной церковью, имело свинцовое покрытие крыши».

Алексей рассказал, что на зиму объект законсервируют − просто засыпят. Реставрационные и археологические работы продолжат в следующем году.