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По данным российского новостного портала Lenta.ru, Беларусь помогает Украине воевать с сепаратистами в Донбассе. Издание утверждает, что Александр Лукашенко продает украинской армии оружие, технику и топливо.





Официально Беларусь сохраняет нейтралитет в конфликте Киева с донбасскими сепаратистами. В то же время Минск является военным и экономическим союзником России, что, по данным портала Lenta.ru, не мешает белорусскому лидеру зарабатывать миллионы долларов на контрабанде в Украину.





Российские журналисты напомнили, что Беларусь оснащает украинские противотанковые системы «Скиф» самонаводящимися устройствами, а украинские грузовики – двигателями и топливом, а также продает детали к другой технике, используемой украинскими военными, включая аккумуляторы, оптические приборы и системы управления артиллерийским огнем.





По подсчетам издания Lenta.ru, за последние четыре года Минск заработал на этих сделках с Украиной миллиарды долларов.



