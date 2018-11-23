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Беларусь помогает Украине воевать с сепаратистами в Донбассе
Российский портал
Фото: kremlin.ru
По данным российского новостного портала Lenta.ru, Беларусь помогает Украине воевать с сепаратистами в Донбассе. Издание утверждает, что Александр Лукашенко продает украинской армии оружие, технику и топливо.
Официально Беларусь сохраняет нейтралитет в конфликте Киева с донбасскими сепаратистами. В то же время Минск является военным и экономическим союзником России, что, по данным портала Lenta.ru, не мешает белорусскому лидеру зарабатывать миллионы долларов на контрабанде в Украину.
Российские журналисты напомнили, что Беларусь оснащает украинские противотанковые системы «Скиф» самонаводящимися устройствами, а украинские грузовики – двигателями и топливом, а также продает детали к другой технике, используемой украинскими военными, включая аккумуляторы, оптические приборы и системы управления артиллерийским огнем.
По подсчетам издания Lenta.ru, за последние четыре года Минск заработал на этих сделках с Украиной миллиарды долларов.
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Российский портал Lenta.ru утверждает, что Александр Лукашенко продает украинской армии оружие, технику и топливо.
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