Капитана «Реала» обвинили в принятии допинга





передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил журнал Spiegel. КакOxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил журнал Spiegel.





По информации издания, защитник избегал прохождения тестов на допинг с апреля по май 2017 года. При этом футболист жаловался на допинг-офицеров и посещал душ до сдачи анализов, что запрещается правилами.





В итоге С.Рамос сдал пробу только через месяц после финала. В ней были обнаружены следы дексаметазона, находящегося в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.









В материале отмечается, что UEFA знал о том, что С.Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов, но не стал наказывать футболиста. «Реал» якобы направил в союз письмо, в котором объяснил произошедшее ошибкой врача команды.





«Реал» опроверг обвинения в адрес своего футболиста. В клубе отметили, что С.Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила, а UEFA закрыл дело в отношении защитника после того, как «Реал» предоставил информацию, запрошенную союзом.





Сам UEFA опроверг информацию в субботу.





«Вся работа допинг-контроля UEFA проводится в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. UEFA сообщает в WADA и FIFA обо всех случаях нарушения правил, установленных кодексом WADA, и предоставляет всю подробную информацию, отчеты экспертов и доказательства, полученные в ходе рассмотрения таких дел. WADA и FIFA имеют право обжаловать любое решение, принятое UEFA по вопросам допинг-контроля, в Спортивном арбитражном суде (CAS).









Однако ни одного обращения по этому делу ни от FIFA, ни от WADA в CAS не поступало. В WADA официально подтвердили, что UEFA выполнил все надлежащим образом, в соответствии с кодексом», — приводит «Чемпионат» текст заявления UEFA .





Финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» закончился победой сливочных со счетом 4:1.



