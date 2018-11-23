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Капитана «Реала» обвинили в принятии допинга

24.11.2018 12:13 — Разное | Партизан  
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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала Лиги чемпионов сезона 2016/17 против туринского «Ювентуса».


Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил журнал Spiegel.

По информации издания, защитник избегал прохождения тестов на допинг с апреля по май 2017 года. При этом футболист жаловался на допинг-офицеров и посещал душ до сдачи анализов, что запрещается правилами.

В итоге С.Рамос сдал пробу только через месяц после финала. В ней были обнаружены следы дексаметазона, находящегося в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.


В материале отмечается, что UEFA знал о том, что С.Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов, но не стал наказывать футболиста. «Реал» якобы направил в союз письмо, в котором объяснил произошедшее ошибкой врача команды.

«Реал» опроверг обвинения в адрес своего футболиста. В клубе отметили, что С.Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила, а UEFA закрыл дело в отношении защитника после того, как «Реал» предоставил информацию, запрошенную союзом.

Сам UEFA опроверг информацию в субботу.

«Вся работа допинг-контроля UEFA проводится в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. UEFA сообщает в WADA и FIFA обо всех случаях нарушения правил, установленных кодексом WADA, и предоставляет всю подробную информацию, отчеты экспертов и доказательства, полученные в ходе рассмотрения таких дел. WADA и FIFA имеют право обжаловать любое решение, принятое UEFA по вопросам допинг-контроля, в Спортивном арбитражном суде (CAS).


Однако ни одного обращения по этому делу ни от FIFA, ни от WADA в CAS не поступало. В WADA официально подтвердили, что UEFA выполнил все надлежащим образом, в соответствии с кодексом», — приводит «Чемпионат» текст заявления UEFA .

Финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» закончился победой сливочных со счетом 4:1.


 
 
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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала Лиги чемпионов сезона 2016/17 против туринского «Ювентуса».
 
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