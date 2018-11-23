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Невесте 6 лет. В Афганистане родители продают детей, чтобы прокормить семьи в засуху

24.11.2018 11:58 — Разное | Партизан  
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Беспрецедентная засуха в Афганистане привела к тому, что родители стали продавать своих детей, чтобы иметь возможность прокормить семьи. Об одном из таких случаев рассказывает в своем репортаже из Афганистана американская корпорация CNN.

Невесте 6 лет. В Афганистане родители продают детей, чтобы прокормить семьи в засуху
Мамарин и ее шестилетняя дочь Акила Скриншот CNN
Корреспонденты CNN поговорили со многими семьями в окрестностях города Герат на западе страны, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за рекордно засушливого сезона. По данным ООН, в 2018 году по этой причине беженцами стали больше людей, чем из-за чрезвычайного уровня насилия, охватившего страну.

Более 275 тыс. человек стали перемещенными лицами в результате засухи, подсчитали в ООН. 84 тыс. из них – выходцы из Герата, а еще 182 тыс. – из провинции Бадгис.

Четыре года без дождей уничтожили сельское хозяйство региона и даже привели к тому, что урожай опиумного мака упал на треть в этом году, несмотря на рекордные объемы производства в 2017-м. Чрезвычайные погодные условия породили опасения, что глобальные климатические изменения оказывают серьезное воздействие на самую нестабильную страну в мире, где десятилетия войн стерли в пыль экономику и социальное устройство.

"У меня не было выбора"

В окрестностях Герата в лагере беженцев оператор CNN встретился с Мамарин, которая потеряла своего мужа на войне, свой дом – из-за климатической катастрофы, а теперь еще и свою дочь – из-за насущной необходимости накормить остальных детей. 6-летняя Акила, в соответствии с извращенными экономическими принципами этого палаточного городка, теперь является собственностью другой семьи. Мамарин продала Акилу за $3 тыс. Наджмуддину, который уже пообещал девочку [в невесты] своему 10-летнему сыну по имени Шер Ага.


"Я бежала из своей деревни вместе с тремя детьми из-за сильной засухи, - говорит она. - Я пришла сюда, думая, что получу какую-то помощь, но не получила ничего. Чтобы уберечь от голода других моих детей, я продала свою дочь мужчине за $3 тыс., но пока получила только $70. У меня не было денег, еды и кормильца - мой муж также был убит".

На вопрос о том, знает ли Акила о своей судьбе, Мамарин говорит: "Она не знает, что я ее продала. Откуда ей знать? Она ребенок. Но у меня не было другого выбора. В слезах или с улыбкой, но ей придется пойти. Кто продаст часть своего сердца, если только действительно не нуждается в этом до крайней степени?"

Акт милосердия?

Судьба девочки - в нескольких метрах отсюда, в другой, более богатой палатке в том же лагере, с Наджмуддином - ее покупателем. Часть этой "транзакции" – следствие культурных нравов общества, где девочек с давних пор продают в качестве приданого, а не спрашивают у них согласия. Однако для Наджмуддина это был акт милосердия.

"Ее семье было нечего есть, они были голодны, - говорит мужчина. -  Я тоже бедняк, я знаю. Но я уверен, что смогу постепенно выплатить сумму – за два-три года".


Наджмуддин и его 10-летний сын Шер Ага - будущий муж проданной девочки / Скриншот CNN

Оператор спросил – мол, разве они не дети? "Это не имеет значения. Такое здесь случается. Даже старики женятся на молодых девушках. Бывает", - ответил Наджмуддин.

Урожай пшеницы погиб, мы не смогли вырастить дыни – да и все другие культуры погибли из-за засухи

Сам он является жертвой той же засухи, которая уничтожила целые территории в западном Афганистане – некогда этот регион был житницей раздираемой войной страны. Наджмуддин рассказывает: "Урожай пшеницы погиб, мы не смогли вырастить дыни – да и все другие культуры погибли из-за засухи. Мы потеряли скот. Овцы, коровы, козы - все умерли от голода, поскольку для них не было корма".


Это случай - не единичный. Один местный мужчина, отказавшийся назвать свое имя, так рассказал о продаже своей 4-летней дочери: "У меня не было другого выбора. У меня не было денег и никакого источника дохода. Другой мужчина пришел ко мне и предложил два варианта: либо отдать ему долг, либо мою дочь. Я выбрал последнее".

Столь катастрофические решения принимаются во времена, когда Афганистан страдает от целого ряда печальных рекордов. Среди них - рекордный контроль талибов над страной (они имеют влияние на 45% территории, по данным США) и рекордные потери среди гражданского населения. А еще – крайне высокий, хотя и до сих пор не уточненный показатель смертей в силах безопасности Афганистана. Актуальную цифру в данный момент уточняют правительства США и Афганистана.


 
 
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Беспрецедентная засуха в Афганистане привела к тому, что родители стали продавать своих детей, чтобы иметь возможность прокормить семьи. Об одном из таких случаев...
 
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