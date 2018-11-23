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В Сморгонском районе столкнулись две фуры

24.11.2018 11:46 — Разное | Партизан  
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В Сморгонском районе столкнулись две фуры. Одного из водителей вырезали из кабины спасатели, сообщает AUTO.TUT.BY.


23 ноября в 15.21 в службу «101» поступило сообщение о том, что на дороге Сморгонь — Вилейка вблизи деревни Кулеши столкнулись две фуры.

Прибывшие спасатели при помощи гидравлического оборудования деблокировали 51-летнего водителя автомобиля Mercedes и передали медикам. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.


 
 
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В Сморгонском районе столкнулись две фуры. Одного из водителей вырезали из кабины спасатели, сообщает AUTO.TUT.BY.
 
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