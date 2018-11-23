Исполняющим обязанности главы ГРУ стал Игорь Костюков. Кто это?

STANISLAV KRASILNIKOV/TASS





Костюков был первым заместителем Коробова. Обязанности главы военной разведки он исполнял уже во время болезни Коробова на основании приказа министра обороны Сергея Шойгу, рассказал РБК источник, близкий к Генштабу.





Костюков находится под американскими санкциями.





Кто такой Костюков?





Об Игоре Костюкове известно немного. По данным проекта "Герои страны", он родился в 1961 году, закончил Военно-дипломатическую академию минобороны России, потом работал в ГРУ. В качестве одного из руководителей разведывательного ведомства участвовал в руководстве военной операции России в Сирии.





В 2017 году закрытым указом президента Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России, сообщает портал "Герои страны".





В конце декабря 2016 года США ввели санкции против России из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы. В санкционный список попали в том числе Коробов, его первый зам Костюков и два других заместителя начальника ГРУ.





Весной этого года на Московской конференции по международной безопасности Костюков выступил с жесткой критикой в адрес США. "Соединенные Штаты и их союзники, желая сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, в том числе военные", - заявил он (цитата по стенограмме на сайте минобороны России).





Как говорил Костюков, новые стратегия национальной безопасности и стратегия обороны США, представленные в 2018 году, "впервые открыто называют Россию и Китай своими геополитическими соперниками (а по сути - вероятными противниками в возможном вооруженном конфликте)".





Смерть двух начальников ГРУ





О смерти 62-летнего генерал-полковника Игоря Коробова минобороны России сообщило в ночь на четверг, 22 ноября. Начальник ГРУ умер 21 ноября "после тяжелой и продолжительной болезни", говорилось в сообщении.









Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у Коробова "был постоянный диалог" с Путиным, но отдельных встреч у них не было. Коробов был на совещании с руководством минобороны и оборонного комплекса, которое проводил на этой неделе в Сочи Путин, добавил он.





2 ноября российский президент поздравил военных разведчиков с наступающим 100-летием их службы и предложил вернуть Главному управлению генштаба Вооруженных сил название ГРУ.





"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - сказал тогда Путин.





Коробова в пятницу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.





Как сообщает Интерфакс, генерал-полковник Федор Ладыгин, возглавлявший ГРУ с 1992 по 1997 год, на церемонии прощания назвал его профессионалом, много лет проработавшим в поле, и выразил уверенность, что ученики Коробова смогут успешно продолжить его дело.





Также на похоронах выступили министр обороны России Сергей Шойгу и глава генштаба Валерий Герасимов. Последний сказал, что "сейчас еще не наступило время, когда можно было бы назвать все должности, на которых работал Игорь Валентинович Коробов".





"Огромен вклад Игоря Валентиновича во все заслуги нашей военной разведки, достигнутые в последнее время", - добавил Герасимов.





Коробов служил в ГРУ с 1985 года, но возглавлял службу меньше трех лет.





Предыдущий руководитель ГРУ Игорь Сергун умер 3 января 2016 года. Согласно официальным данным, он скончался на своей даче в Московской области, причиной смерти стал сердечный приступ.





Частное разведывательное агентство Stratfor сообщало, что Сергун на самом деле умер 1 января в Ливане. Присутствие генерала в этой стране, которая считается "очагом работы всех мировых разведывательных служб", вызывает много вопросов, писало агентство.





"Это не так. Совсем не так", - комментировал утверждение Stratfor Песков.





Высокопоставленный офицер российского генштаба в разговоре с газетой "Коммерсант" настаивал на том, что Сергун умер в Подмосковье во время новогодних праздников.





Скандалы с ГРУ





В последнее годы ГРУ не раз оказывалось в центре международных скандалов. Самым громким из них стало отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте этого года.





В начале сентября британская прокуратура заявила, что обладает достаточными доказательствами для того, чтобы предъявить обвинения по этому делу гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Британская сторона назвала их сотрудниками ГРУ, уточнив, что это, скорее всего, вымышленные имена.









Российская сторона причастность к отравлению Скрипалей отрицает. 13 сентября в эфире телеканала RT вышло интервью главреда телеканала Маргариты Симоньян с "Петровым" и "Бошировым". Они заявили, что это их настоящие имена и в Солсбери они ездили в качестве туристов посмотреть "на знаменитый собор".





Позже независимая группа Bellingcat совместно с российским изданием The Insider, а также группа CIT опубликовали серию расследований, из которых следовало, что "Петров" - это Александр Мишкин, а "Боширов" - Анатолий Чепига соответственно. Оба являются сотрудниками ГРУ, пришли к выводу исследователи.





В США сотрудников ГРУ подозревают в причастности к хакерским атакам и попыткам повлиять на исход выборов президента в 2016 году.





Украина считает, что бойцы ГРУ играли ключевую роль в боевых действиях в Донбассе.





В октябре 2016 года перед парламентскими выборами в Черногории премьер-министр страны Мило Джуканович заявил о предотвращении попытки госпереворота.





По версии обвинения, группа сербских и черногорских националистов планировала сменить власть в стране силовым путем. Она была организована под руководством агентов российских спецслужб Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, считает черногорская прокуратура. Издание The Insider и Bellingcat называли Шишмакова сотрудником ГРУ.









В четверг, 22 ноября, The Insider и Bellingcat сообщили, что, по их данным, за фамилией Попов якобы скрывается сотрудник ГРУ Владимир Моисеев, прошедший подготовку в войсковой части, относящейся к спецназу российской военной разведки. Исследователи утверждают, что Моисеев живет по соседству с Мишкиным.





ГРУ добывает, анализирует и обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует ее развитие, своевременно докладывает руководству России и командованию вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны, говорится на сайте министерства обороны.



