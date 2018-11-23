ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания

24.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания

В шествии и митинге, посвящённых 98-й годовщине Слуцкого восстания, приняли участие более 50 человек. План мероприятия практически не отличался от прошлогоднего: участники собрались на стоянке стадиона, прошли по улице Виленской и провели митинг у танцплощадки в парке. 

Акцию организовывали совместно партия БНФ, политические движения «За Свободу» и «Вместе». Подавляющее большинство участников приехало на автобусе.

Стараясь не выходить на проезжую часть, митингующие с лозунгом «Жыве Беларусь!» прошли ко входу в парк у бывшего автодрома, но ворота там были закрыли. В связи с этим группа приняла решение пройти через художественную и музыкальную школу.

На площадке в парке выступил глава Партии БНФ Григорий Костусёв. Он отметил, что имперские амбиции России до сих пор угрожают независимости нашей страны. Лидер движения «За Свободу» добавил, что, в случае конфликта, белорусская милиция не станет на защиту белорусской государственности. 

Затем священники автокефальной православной белорусской церкви прочитали молитву за упокой погибших повстанцев, участники движения «Молодой фронт» дали присягу служить идеалам независимой Беларуси. Мероприятие традиционно закончилось исполнением гимна «Магутны божа». 

В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания

В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания

В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания

В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания

В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания

В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания

В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания

    Фотографии и видео добавляются


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В шествии и митинге, посвящённых 98-й годовщине Слуцкого восстания, приняли участие более 50 человек. План мероприятия практически не отличался от прошлогоднего.
 
Новости дня
Новости разные
 
Реформа ЖКХ и не только. Чем запомнился Андрей Шорец на посту главы Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика