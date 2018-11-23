В Слуцке прошёл митинг, посвящённый 98-й годовщине Слуцкого восстания





В шествии и митинге, посвящённых 98-й годовщине Слуцкого восстания, приняли участие более 50 человек. План мероприятия практически не отличался от прошлогоднего : участники собрались на стоянке стадиона, прошли по улице Виленской и провели митинг у танцплощадки в парке.

Акцию организовывали совместно партия БНФ, политические движения «За Свободу» и «Вместе». Подавляющее большинство участников приехало на автобусе.

Стараясь не выходить на проезжую часть, митингующие с лозунгом «Жыве Беларусь!» прошли ко входу в парк у бывшего автодрома, но ворота там были закрыли. В связи с этим группа приняла решение пройти через художественную и музыкальную школу.

На площадке в парке выступил глава Партии БНФ Григорий Костусёв. Он отметил, что имперские амбиции России до сих пор угрожают независимости нашей страны. Лидер движения «За Свободу» добавил, что, в случае конфликта, белорусская милиция не станет на защиту белорусской государственности.

Затем священники автокефальной православной белорусской церкви прочитали молитву за упокой погибших повстанцев, участники движения «Молодой фронт» дали присягу служить идеалам независимой Беларуси. Мероприятие традиционно закончилось исполнением гимна «Магутны божа».





























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