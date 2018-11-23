К Шорцу «очень много претензий и вопросов». Новым главой Минска стал бывший министр Сивак





Теперь уже бывший министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сменил в должности градоначальника белорусской столицы Андрея Шореца.

Как сообщается на официальном сайте белорусского лидера, глава государства подчеркнул, что Анатолию Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами.

"Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме - депутаты, руководство - все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси, - сказал президент. - Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем (Андрей Шорец. - Прим.), но и к самим членам исполкома - работникам аппарата".



Говоря о назначении Анатолия Сивака, Александр Лукашенко отметил, что рассматривалось более десятка кандидатур на пост нового главы города. "И это не сегодня решается вопрос, он уже давно встал", - подчеркнул белорусский лидер.



По словам главы государства, одним из решающих факторов в выборе именно этой кандидатуры стало то, что Анатолий Сивак в прежние годы эффективно работал в должности помощника президента - главного инспектора по городу Минску.

"Должен сказать - был эффективным помощником, инспектором по кадрам из всех тех, которые работали после и до него. Это, наверное, основной мотив и фактор", - сказал Президент.



Александр Лукашенко отметил тот факт, что Анатолий Сивак неплохо знает Минск и работающие в городе кадры.

"И что еще импонирует лично мне - это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина", - сказал президент.



Глава государства обратил внимание, что в 2019 году Беларусь будет принимать II Европейские игры, а потому Минск надо подготовить к этому международному спортивному форуму, сделать его уютным и привлекательным для гостей, чтобы они и в последующем приезжали в качестве туристов.



Что касается Андрея Шорца, который руководил Мингорисполкомом на протяжении последних лет, Президент принял решение о его переводе на другую работу. "Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу", - пояснил глава государства.