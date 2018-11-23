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К Шорцу «очень много претензий и вопросов». Новым главой Минска стал бывший министр Сивак
24.11.2018 13:01 — Разное | Ежедневник
Теперь уже бывший министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сменил в должности градоначальника белорусской столицы Андрея Шореца.
Как сообщается на официальном сайте белорусского лидера, глава государства подчеркнул, что Анатолию Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами.
"Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме - депутаты, руководство - все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси, - сказал президент. - Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем (Андрей Шорец. - Прим.), но и к самим членам исполкома - работникам аппарата".
"Должен сказать - был эффективным помощником, инспектором по кадрам из всех тех, которые работали после и до него. Это, наверное, основной мотив и фактор", - сказал Президент.
"И что еще импонирует лично мне - это высокая ответственность за порученное дело. Поэтому я очень надеюсь, что вот это чувство высокой ответственности за порученное дело, исполнительность, чего нам крайне не хватает на всех уровнях (мы вчера об этом говорили), никуда не исчезнут, и Минск приобретет хорошего хозяина", - сказал президент.
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Теперь уже бывший министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сменил в должности градоначальника белорусской столицы Андрея Шореца.
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