Белорусский конькобежец выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в японском Томакомае

Белорусский конькобежец Виталий Михайлов выиграл масс-старт на втором этапе Кубка мира в японском Томакомае.



Виталий Михайлов. Фото с сайта skating.by

32-летний Виталий Михайлов набрал 120 очков, опередив южнокорейца Ум Чен Хо (108 баллов) и бельгийца Барта Свингса (96). Еще один белорус 21-летний Алексей Кирпичник (76) занял 6-е место среди 16 участников.

В общем зачете Кубка мира в масс-старте Виталий Михаилов с 186 очками занимает 10-е место, Алексей Кирпичник (145) — 13-е среди 37 спортсменов, набиравших баллы.

Лидируют по сумме 4 этапов Кубка мира южнокореец Ум Чен Хо (312), бельгиец Барт Свингс (280) и швейцарец Ливио Венгер (256).