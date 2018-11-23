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Белорусский конькобежец выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в японском Томакомае

24.11.2018 13:45 — Разное | Tut.by  
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Белорусский конькобежец Виталий Михайлов выиграл масс-старт на втором этапе Кубка мира в японском Томакомае.


Виталий Михайлов. Фото с сайта skating.by

32-летний Виталий Михайлов набрал 120 очков, опередив южнокорейца Ум Чен Хо (108 баллов) и бельгийца Барта Свингса (96). Еще один белорус 21-летний Алексей Кирпичник (76) занял 6-е место среди 16 участников.

В общем зачете Кубка мира в масс-старте Виталий Михаилов с 186 очками занимает 10-е место, Алексей Кирпичник (145) — 13-е среди 37 спортсменов, набиравших баллы.

Лидируют по сумме 4 этапов Кубка мира южнокореец Ум Чен Хо (312), бельгиец Барт Свингс (280) и швейцарец Ливио Венгер (256).

 
 
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Белорусский конькобежец Виталий Михайлов выиграл масс-старт на втором этапе Кубка мира в японском Томакомае.
 
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