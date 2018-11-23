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В Слуцке отмечают День Героев. Фоторепортаж

24.11.2018 14:01 — Разное | UDF  
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Фото: gazetaby.com
В акции, посвященной «Слуцкаму збройнаму чыну», приняли участие несколько десятков человек. Участники колонной прошествовали в Слуцкий парк культуры и отдыха, неся в руках бело-красно-белые флаги.

В Слуцке отмечают День Героев. Фоторепортаж


В Слуцке отмечают День Героев. Фоторепортаж


В Слуцке отмечают День Героев. Фоторепортаж


На акции присутствовали лидеры партии БНФ Рыгор Кастусёв и Алексей Янукевич, лидер руха «За свабоду» Юрась Губаревич, сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, известная активистка Нина Багинская, минский областной координатор руха "За свободу" Виталий Амелькович.

В Слуцке отмечают День Героев. Фоторепортаж


В Слуцке отмечают День Героев. Фоторепортаж


В Слуцке отмечают День Героев. Фоторепортаж

В Слуцке отмечают День Героев. Фоторепортаж

В парке состоялся митинг. Священнослужители автокефальной церкви провели молебен в память о погибших слуцких повстанцах.

 
 
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В акции, посвященной "Слуцкаму збройнаму чыну", приняли участие несколько десятков человек.
 
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