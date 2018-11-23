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В Слуцке отмечают День Героев. Фоторепортаж
Фото: gazetaby.com
На акции присутствовали лидеры партии БНФ Рыгор Кастусёв и Алексей Янукевич, лидер руха «За свабоду» Юрась Губаревич, сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, известная активистка Нина Багинская, минский областной координатор руха "За свободу" Виталий Амелькович.
В парке состоялся митинг. Священнослужители автокефальной церкви провели молебен в память о погибших слуцких повстанцах.
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В акции, посвященной "Слуцкаму збройнаму чыну", приняли участие несколько десятков человек.
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