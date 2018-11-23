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В Лоевском районе мужчина провалился под лед
Фото с сайта tvrgomel.by
Трагедия произошла в Лоевском районе недалеко от деревни Мохов. Там из воды достали тело 51-летнего рыбака. Мужчина на лодке отправился извлекать оставленные на ночь сети которые сковало льдом.
К слову, работать представителям ОСВОДа станет проще. В их арсенале появилось судно на воздушной подушке. Мощный мотор позволяет развивать скорость до 120 км/ч, причем лодка может двигаться по воде, льду и даже пересеченной местности. Пока такая лодка в регионе одна. В следующем году планируется использовать ее по всей области. Для этого приобретут транспорт повышенной проходимости и специальный лафет.
Трагедия произошла в Лоевском районе недалеко от деревни Мохов. Там из воды достали тело 51-летнего рыбака. Мужчина на лодке отправился извлекать оставленные на ночь сети которые сковало льдом.
К слову, работать представителям ОСВОДа станет проще. В их арсенале появилось судно на воздушной подушке. Мощный мотор позволяет развивать скорость до 120 км/ч, причем лодка может двигаться по воде, льду и даже пересеченной местности. Пока такая лодка в регионе одна. В следующем году планируется использовать ее по всей области. Для этого приобретут транспорт повышенной проходимости и специальный лафет.
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