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У Сергея Безрукова родился сын
Сергей Безруков и Анна Матисон
«Сын! И снова я был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе!» — поделился актер. На опубликованном снимке из роддома он в медицинской форме запечатлен рядом с супругой. Безруков также уточнил, «выкладываю снимок, чтобы опередить всех любознательных».
Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в начале 2016 года. В тот же год у них родилась дочь Мария.
Сергей Безруков снимался в телесериалах «Бригада», «Участок», «Мастер и Маргарита», «Есенин», а также в художественных фильмах «Бой с тенью», «Пушкин. Последняя дуэль», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многих других. С января 2014 года является художественным руководителем Московского губернского театра.
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Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон стали родителями во второй раз.
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