У Сергея Безрукова родился сын



Сергей Безруков и Анна Матисон

ТАСС

поделился актер. На опубликованном снимке из роддома он в медицинской форме запечатлен рядом с супругой. Безруков также уточнил,поженились в начале 2016 года. В тот же год у них родилась дочь Мария.Сергей Безруков снимался в телесериалах «Бригада», «Участок», «Мастер и Маргарита», «Есенин», а также в художественных фильмах «Бой с тенью», «Пушкин. Последняя дуэль», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многих других. С января 2014 года является художественным руководителем Московского губернского театра.