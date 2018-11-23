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Реформа ЖКХ и не только. Чем запомнился Андрей Шорец на посту главы Минска

24.11.2018 13:41 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Сегодня президент снял Андрея Шорца с должности председателя Мингорисполкома. В связи с этим вспоминаем, чем за четыре года он запомнился на этом посту.

По словам президента, вопрос замены председателя Мингорисполкома стоит давно. Но окончательной причиной отставки стал стал вчерашний разнос главы государства на совещании о повышении эффективности строительного комплекса. Александр Лукашенко сказал, что Андрей Шорец не предотвратил ситуацию, когда один или несколько человек скупили 64 квартиры от коммунального застройщика, а потом перепродали их дороже. А уже сегодня пост председателя Мингорисполкома занял бывший министр транспорта Анатолий Сивак.

В связи с этим вспоминаем, чем запомнился Андрей Шорец на должности главы Минска.

Реформа ЖКХ и не только. Чем запомнился Андрей Шорец на посту главы Минска

Андрей Шорец в 2015 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главной задачей Шорца на новом посту было реформирование системы ЖКХ в столице, чтобы в дальнейшем перенести этот опыт на всю страну.

За четыре года в минской системе ЖКХ разделили функции заказчика и подрядчика. Так, районные ЖРЭО переименовали в КУП «Жилищное коммунальное хозяйство» и перевели на хозрасчет. ЖЭСы превратили в жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭУ). Функции работников разделили, а техобслуживанием домов занялись хаус-мастера. Благодаря этому, например, за 2016 год сэкономлено 29 миллионов.

Кроме того, в Минске появилась служба 115 и сайт 115.бел, через который горожане могут сообщать о той или иной проблеме и следить за ее решением.

И эта реформа, видимо, получила одобрение наверху. Ведь, как и задумывалось изначально, ее опыт решено перенести на всю страну до конца 2018 года. А сайты 115.бел и единая служба 115 начали появляться в регионах еще раньше.

Кроме реформы ЖКХ Шорец запомнился на посту мэра вот этими инициативами:

— По его инициативе у Ратуши начали проводить дни национальных культур, да и вообще Верхний город стал наконец-то живым. Там также ограничили парковку;

— Благодаря ему в столице начали строить типовые бассейны и создали большой парк экстремальных видов спорта. По инициативе Шорца в Минске стало появляться и больше муралов;

— Благодаря ему местная власть худо-бедно вышла в социальные сети;

— По инициативе Шорца в Минске начали упорядочивать наружную рекламу. Правда, пока главный упор сконцентрирован на проспекте Победителей;

— В связи с его кадровой политикой в местной вертикали стало много молодых и активных чиновников. Особенно это касается некоторых глав районов;

— Сам был публичным управленцем в хорошем смысле этого слова. Был открытым для журналистов и не бегал от людей. Часто появлялся на публике с женой и детьми.

Реформа ЖКХ и не только. Чем запомнился Андрей Шорец на посту главы Минска

Андрей Шорец с женой и детьми на празднике «Тбилисоба». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Да и вообще, при Шорце Минск заметно рванул вперед. У нас появились отели, фастфуды и магазины одежды международных сетей, стремительно начал развиваться местный общепит, приобрели другие масштабы места молодежных тусовок вроде Зыбицкой и Октябрьской. В столице сократилось число долгостроев и появились электробусы. Какая в этом заслуга главы Минска — вопрос открытый.

Но многое в столице не поменялось. Мнения людей по-прежнему не спрашивают при строительстве крупных объектов (вроде бизнес-центра на Октябрьской площади), метро строится медленно, зеленые насаждения вырубают, наземный транспорт требует более быстрого обновления, не решена проблема обеспеченности школами и детскими садами. Правда, хватает ли полномочий у назначенного председателя минского горисполкома для решения этих всех проблем — вопрос тоже открытый.


Для справки.

Андрей Шорец родился в 1973 году в Витебске. Женат, двое детей. Окончил витебский технологический университет и академию управления. Работал в числе прочего на разных должностях в витебском облисполкоме, где дорос до должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. В 2010—2011 годах работал замминистра ЖКХ. С 2011 по ноябрь 2014-го — министром ведомства. 6 ноября 2014 года назначен председателем Мингорисполкома.

Лукашенко о перепродаже квартир в Минске: "Всех до единого в СИЗО"

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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