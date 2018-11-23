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Реформа ЖКХ и не только. Чем запомнился Андрей Шорец на посту главы Минска
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
По словам президента, вопрос замены председателя Мингорисполкома стоит давно. Но окончательной причиной отставки стал стал вчерашний разнос главы государства на совещании о повышении эффективности строительного комплекса. Александр Лукашенко
В связи с этим вспоминаем, чем запомнился Андрей Шорец на должности главы Минска.
Андрей Шорец в 2015 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Главной задачей Шорца на новом посту было реформирование системы ЖКХ в столице, чтобы в дальнейшем перенести этот опыт на всю страну.
За четыре года в минской системе ЖКХ разделили функции заказчика и подрядчика. Так, районные ЖРЭО переименовали в КУП «Жилищное коммунальное хозяйство» и перевели на хозрасчет. ЖЭСы превратили в жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭУ). Функции работников разделили, а техобслуживанием домов занялись хаус-мастера. Благодаря этому, например, за 2016 год сэкономлено 29 миллионов.
Кроме того, в Минске появилась служба 115 и сайт 115.бел, через который горожане могут сообщать о той или иной проблеме и следить за ее решением.
И эта реформа, видимо, получила одобрение наверху. Ведь, как и задумывалось изначально, ее опыт решено перенести на всю страну до конца 2018 года. А сайты 115.бел и единая служба 115 начали появляться в регионах еще раньше.
Кроме реформы ЖКХ Шорец запомнился на посту мэра вот этими инициативами:
— По его инициативе у Ратуши начали проводить дни национальных культур, да и вообще Верхний город стал наконец-то живым. Там также ограничили парковку;
— Благодаря ему в столице начали строить типовые бассейны и создали большой парк экстремальных видов спорта. По инициативе Шорца в Минске стало появляться и больше муралов;
— Благодаря ему местная власть худо-бедно вышла в социальные сети;
— По инициативе Шорца в Минске начали упорядочивать наружную рекламу. Правда, пока главный упор сконцентрирован на проспекте Победителей;
— В связи с его кадровой политикой в местной вертикали стало много молодых и активных чиновников. Особенно это касается некоторых глав районов;
— Сам был публичным управленцем в хорошем смысле этого слова. Был открытым для журналистов и не бегал от людей. Часто появлялся на публике с женой и детьми.
Андрей Шорец с женой и детьми на празднике «Тбилисоба». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Да и вообще, при Шорце Минск заметно рванул вперед. У нас появились отели, фастфуды и магазины одежды международных сетей, стремительно начал развиваться местный общепит, приобрели другие масштабы места молодежных тусовок вроде Зыбицкой и Октябрьской. В столице сократилось число долгостроев и появились электробусы. Какая в этом заслуга главы Минска — вопрос открытый.
Но многое в столице не поменялось. Мнения людей по-прежнему не спрашивают при строительстве крупных объектов (вроде бизнес-центра на Октябрьской площади), метро строится медленно, зеленые насаждения вырубают, наземный транспорт требует более быстрого обновления, не решена проблема обеспеченности школами и детскими садами. Правда, хватает ли полномочий у назначенного председателя минского горисполкома для решения этих всех проблем — вопрос тоже открытый.
Для справки.
Андрей Шорец родился в 1973 году в Витебске. Женат, двое детей. Окончил витебский технологический университет и академию управления. Работал в числе прочего на разных должностях в витебском облисполкоме, где дорос до должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. В 2010—2011 годах работал замминистра ЖКХ. С 2011 по ноябрь 2014-го — министром ведомства. 6 ноября 2014 года назначен председателем Мингорисполкома.
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Сегодня президент снял Андрея Шорца с должности председателя Мингорисполкома.
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