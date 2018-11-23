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Полгода назад Лукашенко грозил отправить Сивака в отставку. Что известно о новом мэре?

24.11.2018 13:36 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Анатолий Сивак, который сегодня был назначен председателем Минского горисполкома, полгода назад попал под критику Александра Лукашенко, когда тот выступал с посланием к народу и парламенту. Президент грозился отправить его в отставку.

Анатолию Сиваку 56 лет, он родом из деревни Завойть Наровлянского района Гомельской области. Два высших образования — Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта и Академия управления при президенте. Долгое время работал на БелЖД на разных должностях, в том числе три года был начальником Белорусской железной дороги. С 2012 года занимал должность министра транспорта.

Увольнение бывшего мэра Минска Андрея Шорца президент анонсировал накануне, 23 ноября. Александр Лукашенко рассказал о коррупционном преступлении, которое, по его словам, произошло в Минске при попустительстве городских властей.

— Вчера я дал указание — всех в следственный изолятор, всех до единого, надеть наручники, разобраться и вернуть деньги народу, — сказал президент и пообещал в субботу, 24 ноября, решить, «что делать с Шорцем».

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Интересно, что в апреле этого года под подобную публичную критику президента в связи с коррупцией в министерстве попал на тот момент министр транспорта Анатолий Сивак.

— Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда и министра лесного хозяйства (Михаила Амельяновича отправили в отставку «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». — Прим.TUT.BY). И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом, — сказал тогда президент, высказываясь по поводу коррупции во время послания к народу и парламенту.

— Хуже только ситуация, когда сам руководитель берет взятки, как, например, директор Департамента по авиации. Здесь у меня разговор короткий: взял мзду — ответишь. Это было, есть и останется моей принципиальной позицией не только как президента, но и как человека и гражданина. В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, необходимо самым кардинальным образом навести там порядок. Причем раз и навсегда, — заявил в парламенте Лукашенко.

После Анатолий Сивак прокомментировал критику.

— Президент упрекнул вас в том, что вы не заметили коррупцию ведомстве. О чем речь? О задержании главы Департамента по авиации? — уточнил TUT.BY.

— Да, о руководителе Департамента по авиации.

По словам Сивака, это задержание было «определенным шоком».

— Эта должность имеет серьезные права, авиация требует определенного контроля, жесткого контроля — это в первую очередь безопасность.

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Теги: Минск
 
 
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Анатолий Сивак, который сегодня был назначен председателем Минского горисполкома, полгода назад попал под критику Александра...
 
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