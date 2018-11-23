Более 25% белорусов не пользуются интернетом

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К Всемирному дню информации Национальный статистический комитет опубликовал статистический обзор развития информационно-коммуникационных технологий республики. Так, по оценке Международного союза электросвязи Беларусь находится на 32-м месте среди 176 стран мира.Согласно проведенному выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси около 68% домашних хозяйств имеют персональный компьютер, а доступ к сети интернет имеют 67,2% хозяйств.Также в ходе обследования было установлено, что 74,4% населения в возрасте от 6 до 72 лет являются пользователями интернета. Ежедневно в сеть выходят 73,1% интернет-пользователей.Что касается сотовой связи, то по итогам 2017 года охват населения составил 99,9%.