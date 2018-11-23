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Лидер профсоюзов: "Лукашенко не понимает, что его политика ведет к коллапсу"

24.11.2018 13:13 — Разное | UDF  
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Геннадий Федынич. Фото: Беларуская праўда
Власть пытается идти против законов экономики.

Швейцарская исследовательская структура «Credit Suisse Research Institute» провела подсчеты, из которых следует, что благосостояние белорусов за 11 лет снизилось в 6,3 раза.

При проведении учитывалось ВВП на душу населения, состояние домашних хозяйств, цены на недвижимость и ценные бумаги, обменные курсы, обязанности, долги, взрослый процент населения, человеческие и природные ресурсы, а также капитальные и технологические достижения.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал один из лидеров рабочего движения в Беларуси, экс-председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

- После начала вашего преследования властями в профсоюз РЭП вступило большее количество человек. Люди приходят со своими проблемами, делятся ситуацией. На основании их слов – действительно ли так резко снизился уровень жизни в стране?

- Не берусь судить насчет резкости, но само падение уровня жизни очень заметно. Несколько лет назад в экономике Беларуси начались процессы, пошатнувшие позиции даже тех людей, которых можно было назвать средним классом.

Число людей в Беларуси, которые живут за чертой бедности, прогрессирует. Что делает в этой ситуации власть? Она не мотивирует людей работать и зарабатывать деньги. Мотивация идет получать деньги – по старым советским стереотипам.

Мало кто в стране говорит: я заработал. Большинство говорит – я получил заработную плату. Так вот, созданной Лукашенко системе выгодно, чтобы люди считали, что они существуют на получку и постоянно думали, как это дожить от зарплаты до зарплаты.

И не только пенсионеры, но и семьи «среднего класса» сегодня оценивают свои потребительские способности как критические: цены на базовые услуги и продукты растут гораздо быстрее зарплат.

И на фоне этого власти предлагают ввести акциз на мясную продукцию! Извините, но во всем мире есть акцизы только на водку и на табак. Не пытайтесь идти против законов экономики.

Лукашенко, наверное, не понимает, что развитая экономика невозможна без развитого потребления и достойных доходов у большинства граждан. Такая «полурыночная» политика, с ручным регулированием цен и зарплат, однозначно ведет к коллапсу. По-другому не может быть в современной экономике.

Цифры, приведенные «Credit Suisse», отражают реальные тенденции в Беларуси, им можно доверять. Их выводы подтверждаются и другими методиками подсчета.

Давайте обратим внимание на то, как стремительно растет задолженность белорусов за услуги ЖКХ. А это – прямой показатель падения доходов и уровня жизни. При этом еще не вводились 100%-е тарифы для «тунеядцев», а вслед за ними – для остальных категорий населения.

- Как ни странно, но тревожные цифры начали прокрадываться даже в официальную статистику. По сведениям Белстата, более 3 млн белорусов не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Ваш профсоюз имеет широкую сеть в регионах. Действительно ли в стране такой уровень бедности?

- Парадоксальность ситуации в том, что это стало уже не только проблемой регионов. Значительное снижение уровня жизни происходит и в Минске. Достаточно провести сезонный мониторинг цен на крупных рынках, вроде «Комаровки», чтобы убедиться: потребительская корзина заметно оскудела, на многие продукты у людей не хватает денег.

Второй важный показатель: люди начинают уже забирать рублевые вклады из банков. Это означает, что закончилась валютная подушка безопасности, которая была потрачена на то, чтобы смягчить обвал уровня жизни и потреблять по-старому.

Сейчас продовольственный шопинг для столичных пенсионеров превратился в квест с поездками по городу в поисках распродажи самых дешевых продуктов. И даже рацион минского рабочего кардинально изменился. Сегодня далеко не каждая работающая семья может позволить себе мясо ежедневно. А это – одно из условий выполнения тяжелой физической работы.

Сегодня профсоюз РЭП говорит о том, что надо поэтапно переходить на почасовую оплату труда. При этом тариф первого разряда должен равняться минимальному потребительскому бюджету, то есть тому минимуму товаров, услуг и продуктов, который работающий человек должен зарабатывать. В Беларуси этого нет.

Поэтому я не верю цифрам официальной статистки, даже когда она говорит о трех миллионах, не могущих позволить себе минимальный набор продуктов и услуг. Реальная цифра – больше. Дело в методике подсчета: уже давно никто не пересчитывал минимальный потребительский бюджет в Беларуси. Если его пересчитать по ценам сегодняшнего дня, то эту цифру, три миллиона, нужно увеличить на 20-25%.

Минимальный потребительский бюджет сейчас должен равняться 450 рублям. Многие ли рабочие получают такую зарплату? Нет. Самая распространенная цифра – 250-300 рублей.

- В Польше, по подсчетам «Credit Suisse», показатель уровня жизни сейчас в 20 раз выше, чем у нас. Как думаете, будут ли когда-либо и в Беларуси такие жизненные стандарты и что для этого нужно делать?

- Я не сомневаюсь, что Беларусь может достичь таких показателей. Я хорошо помню, каким был уровень жизни в Польше лет 25 назад. И что происходило потом.

Поэтому просто ради достойной жизни нужно делать самое главное: менять политическую систему. И параллельно с этим менять экономическую систему.

Беларусью должны управлять люди, которым народ доверяет.

Во главе государственной политики должны стоять интересы гражданина, а не касты власти. Все политики, и на местах, и на самом верху, должны свободно избираться на честных, открытых выборах.

 
Теги: Минск
 
 
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