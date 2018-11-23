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Украина нашла способ уничтожить Крымский мост

24.11.2018 13:04 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) адмирал Игорь Воронченко подтвердил, как сообщает ТАСС, что США предложили передать Киеву два фрегата типа Oliver Hazard Perry.

«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа OliverPerry – те, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах», – сказал адмирал, добавив, что корабли такого типа нужны Киеву на перспективу и данное предложение внимательно прорабатывается.

Пока, по словам Игоря Воронченко, украинская сторона просчитывает, «потянет» ли она фрегаты. Во-первых, необходимо понять, в каком они состоянии (то есть нужен ли ремонт) и сколько они будут стоить (видимо, бесплатно корабли Украина не получит). При этом ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта составит примерно 25 млн долл. Стоимость контракта, по оценкам экспертов, может составить примерно 200 млн долл.

Фрегаты, которые находятся в распоряжении ВМС США, могут быть переданы в рамках программы «Избыточное имущество» (Excess Defense Article). Эти корабли строились в 1975-2004 годах, всего была спущено на воду 71 единица. Корабли класса «Оливер Хазард Перри» разработаны как океанский эскортный фрегат, обеспечивающий противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. Все они выведены из состава ВМС США, но продолжают использоваться в ряде других стран, включая Австралию и Турцию.

На фрегатах размещено неплохое вооружение: четыре ракеты RGM-84 «Harpoon», одна пусковая установка Mk 13 на 36 ракет SM-1, два трёхтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на 6 торпед, одна артустановка OTO Melara калибром 76 миллиметров, один 20-мм зенитный комплекс Phalanx CIWS. Экипаж – более 200 человек.

Ранее, как уже писала «НГ», в Балтиморе (США) в присутствии президента Украины Петра Порошенко состоялась официальная церемония передачи американской стороной ВМС Украины двух выведенных из состава береговой охраны США сторожевых катеров типа «Айленд» (Пентагонраздает противникам России военно-морской секонд-хенд). Тогда Порошенко заявил, что это является «подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира». Катера будут доставлены на Украину транспортным судном в 2019 году. При этом Киеву, как минимум, придется оплатить расконсервацию катеров, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку, а также подготовку личного состава (расходы оцениваются где-то в 10 млн долл.).

Понятно, что катера должны усилить ВМСУ в Азовском море (Порошенко обвинил Россию в блокаде украинских портов вАзовском море). Но катера катерами, а фрегаты – это совсем другое дело. Такие корабли значительно усилят боеспособность украинского флота. Понятно, что действовать в Азовском море они не смогут: осадка корабля 6,7—7,77 метров, а глубины в Азовском море – 8-10 метров.

Однако, как пишет портал «Свободная пресса», «если в национальном угаре силами двух фрегатов будет произведен внезапный залп ракетами по Крымскому мосту, то сооружение, наверняка, получит опасные повреждения и даже будет полностью разрушено. Конечно, после этого, будет «ответка», но ущерб окажется несоизмерим по сравнению с уничтожением безумцев».

 
 
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На фрегатах размещено неплохое вооружение.
 
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