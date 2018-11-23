Рублю предсказали снижение. В какую валюту вложиться?

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Что будет с рублем до конца декабря

Как изменится курс в следующем году

Какую валюту выбрать вместо рубля

Рубль долго удерживал достигнутые уровни по отношению к основным валютам и упорно игнорировал негативную динамику нефтяных цен. Сейчас рубль по-прежнему недооценен, хотя цены на нефть уже на 20% ниже, чем были месяц назад, считают аналитики Нордеа. Неопределенность в отношении санкций ведет к тому, что валюта становится уязвимой для жесткой риторики со стороны США, объяснили эксперты банка.В начале года, когда нефть торговалась примерно по тем же ценам, что и сейчас, пара доллар/рубль была на уровне 57 руб. против 66 руб. в конце ноября, подсчитали аналитики. Вероятно, именно поэтому рубль не сильно реагирует на удешевление барреля в октябре-ноябре. За это время рубль потерял всего 1%, так как он был уже намного слабее, чем мог бы быть при той же цене на нефть, указали представители Нордеа.К концу года курс рубля к доллару может снизиться до 67-70 руб, сообщил старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка. Давление на курс рубля в ближайшее время окажут несколько факторов:- на декабрь приходится пик выплат по внешнему долгу,- неблагоприятным для рубля фактором остается падение цен на нефть, которые уже опустились к минимальным за год уровням,- ФРС США в декабре еще раз повысит ставку,- в декабре может наблюдаться отток долларов, так как иностранные инвесторы сокращают объем финансирования российских банков в конце года.В Citigroup к концу декабря ждут курс на уровне ₽67,9 за $1, в Barclays прогнозируют курс на уровне ₽70, в Julius Baer — ₽66,8, Wells Fargo — ₽66. Максимальное падение рубля прогнозируют аналитики Rabobank: они ждут удешевления рубля к доллару к концу года до ₽72 за $1.Укрепления российской валюты ждут только эксперты ING — по их прогнозам, пара доллар/рубль к концу четвертого квартала может вернуться к уровню ₽65 за $1.Обычно в начале года курс рубля укрепляется при прочих равных условиях, сообщил Денис Порывай. Во многом ситуация на рынке будет зависеть от того, начнет ли ЦБ валютные интервенции на открытом рынке, которые он прекратил в августе. Этот фактор неопределенности будет сдерживать укрепление российской валюты в первом квартале, подчеркнул эксперт.Кроме того, росту курса рубля будут мешать ожидания новых санкций от конгресса США. В этом году американский конгресс не примет законопроект, предписывающий новые санкции США в отношении России из-за нехватки времени, но в следующем году сенаторы могут вернуться к рассмотрению законопроектов по антироссийским санкциям.На горизонте ближайших трех месяцев на рубль будут оказывать влияние противоположные по направленности факторы, которые, впрочем, не приведут к ощутимым изменениям стоимости рубля, прогнозирует главный аналитик Нордеа. Пара доллар/рубль c большей вероятностью сохранит уровни 65-68 руб, считает эксперт. Старший аналитик «Альпари»заявила, что в перспективе ближайших трех месяцев российская валюта вряд ли будет крепче текущих значений.Аналитики Goldman Sachs ожидают курс рубля вблизи уровня 70 руб. в ближайшие три месяца, однако ждут, что через полгода рубль сможет вернуться к ₽68 за $1, а через год — укрепиться до ₽65 за $1. В долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют рост российской валюты к доллару. К 2022 году доллар будет стоить 60 руб, рассчитали в Goldman Sachs.Девальвация юаня в ближайшие месяцы может продолжиться, и вероятность такого сценария возрастет, если тема торговых войн актуализируется, сообщила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. В этом свете китайская валюта — не лучший актив для инвестиций.С евро тоже не все гладко: сейчас Италия не может согласовать с Еврокомиссией бюджет на 2019 год из-за несоответствия запланированного дефицита согласованным нормам. Если Рим получит штраф от Еврокомиссии, это увеличит вероятность дальнейших осложнений в отношениях. Это минус для евровалюты.Франк, доллар, иена — это традиционные активы тихой гавани, которые в неспокойное время обычно пользуются рыночным спросом. Также интересным для инвесторов может выглядеть золото, заключила Анна Бодрова.