Синоптики объявили на воскресенье оранжевый уровень опасности

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Сильный туман ожидается по юго-западу Беларуси 25 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.По этой причине в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.В целом на территории Беларусь воскресенье будет облачно. Во многих районах возможен снег или мокрый снег. По юго-западу он может быть с дождем, там также ожидаются туманы.По данным синоптиков, местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер слабый.Прогнозируется, что температура воздуха ночью может колебаться от – 1 до - 6°С, в юго-западной части - от 0 до + 2°С. Днем можно ожидать от - 2°С до + 4°С.По предварительным данным, которые сообщает Gismeteo.by, на грядущей неделе белорусы могут ожидать как снег, так и солнце. К концу недели температура опустится до - 6°С.