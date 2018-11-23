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Синоптики объявили на воскресенье оранжевый уровень опасности

24.11.2018 12:52 — Разное | UDF  
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Фото: CC BY 2.0 / Martin Fisch / roads
В воскресенье ночью самая низкая температура составит - 6°С, днем воздух прогреется до +4°С.

Сильный туман ожидается по юго-западу Беларуси 25 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По этой причине в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

В целом на территории Беларусь воскресенье будет облачно. Во многих районах возможен снег или мокрый снег. По юго-западу он может быть с дождем, там также ожидаются туманы.

По данным синоптиков, местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер слабый.

Прогнозируется, что температура воздуха ночью может колебаться от – 1 до - 6°С, в юго-западной части - от 0 до + 2°С. Днем можно ожидать от - 2°С до + 4°С.

По предварительным данным, которые сообщает Gismeteo.by, на грядущей неделе белорусы могут ожидать как снег, так и солнце. К концу недели температура опустится до - 6°С.

 
 
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В воскресенье ночью самая низкая температура составит - 6°С, днем воздух прогреется до +4°С.
 
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