|
"Где порядок?" Российский журналист - откровенно про Беларусь
Иллюстративное фото
Российский журналист Максим Горюнов пишет в своём фейсбуке:
— Большая часть считает, что белорусы и без Лукашенко маниакально помешаны на порядке. Это особенность их культуры.
Лукашенко — это скорее беспорядок, чем порядок. Ехал этим летом из Вильнюса в Минск вместе с журналистом. Как только пересекли границу, он больно ткнул меня локтем в бок и показал на поля в окне — ты в курсе что урожайность свёклы на нашей стороне на 7,3% ниже, чем на литовской?
После вопроса была такая долгая МХАТовская пауза: цифра должна была у меня удивить. Из вежливости я сделал вид, что удивился, но вспомнил поля к северу от Москвы: как шумят там березы и осины, как крадётся меж ними дикий зверь.
А он — журналист указал пальцем в потолок вагона — говорит нам, что у нас порядок.
Где порядок? И это только свёкла. А если мы возьмём творог? А льняные ткани?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чистота в домах белорусов — это потому что Лукашенко заставляет или они сами?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)