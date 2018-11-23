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"Где порядок?" Российский журналист - откровенно про Беларусь

24.11.2018 12:50 — Разное | UDF  
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В Facebook спорят: чистота в домах белорусов — это потому что Лукашенко заставляет или они сами?

Российский журналист Максим Горюнов пишет в своём фейсбуке:

— Большая часть считает, что белорусы и без Лукашенко маниакально помешаны на порядке. Это особенность их культуры.

Лукашенко — это скорее беспорядок, чем порядок. Ехал этим летом из Вильнюса в Минск вместе с журналистом. Как только пересекли границу, он больно ткнул меня локтем в бок и показал на поля в окне — ты в курсе что урожайность свёклы на нашей стороне на 7,3% ниже, чем на литовской?

После вопроса была такая долгая МХАТовская пауза: цифра должна была у меня удивить. Из вежливости я сделал вид, что удивился, но вспомнил поля к северу от Москвы: как шумят там березы и осины, как крадётся меж ними дикий зверь.

А он — журналист указал пальцем в потолок вагона — говорит нам, что у нас порядок.

Где порядок? И это только свёкла. А если мы возьмём творог? А льняные ткани?

 
Теги: Минск
 
 
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Чистота в домах белорусов — это потому что Лукашенко заставляет или они сами?
 
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