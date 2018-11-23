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На рынке нефти сформировался "смертельный крест"

24.11.2018 12:47 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
На рынке американских нефтяных фьючерсов образовался "смертельный крест", пишет Блумберг.

Отмечается, что впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на американскую нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за двести дней. При изображении двух цен на графике получится пересечение, которое эксперты называют "крестом смерти", — оно свидетельствует о возможном дальнейшем падении цен.

Так, к 18:30 мск 23 ноября январские фьючерсы на нефть WTI опустились на 6,79 процента, до 50,92 доллара за баррель. Всего за неделю эта марка подешевела почти на десять процентов.

Нефть Brent за это время потеряла в цене около 12 процентов. Всего за 23 ноября январские фьючерсы на нее опустились на 5,85 процента, и к 18:30 мск ее цена составила 58,94 доллара за баррель. Блумберг отмечает, что цены на эту марку упали ниже ключевого уровня еще в начале торгов на Лондонской бирже, однако "крест смерти" у Brent не наблюдался.

 
 
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На рынке американских нефтяных фьючерсов образовался "смертельный крест".
 
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