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Нарушения требований ЕАЭС и РФ выявлены в продукции 11 белорусских предприятий – Россельхознадзор

24.11.2018 14:09 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор заявил о выявлении нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ в животноводческой продукции одиннадцати белорусских предприятий, в отношении четырех из них введены временные ограничения на поставки.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в продукции одиннадцати  белорусских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России», - говорится в общении на официальном сайте службы.

«В связи с выявленными повторно нарушениями Россельхознадзор вводит с 24 ноября 2018 г. временные ограничения на поставки продукции со следующих предприятий: - ИООО «Беловежские деликатесы» - повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы; - ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы; - ОАО «Птицефабрика «Дружба» - повторное выявление кокцидиостатиков (декоквината, динитрокарбанилида, толтразурила сульфона) в мясе птицы, и выявление тетрациклина в мясе птицы; - ОАО «Слуцкий мясокомбинат» - повторное выявление тетрациклина в говядине», - проинформировал Россельхознадзор.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции, поставляемой с "ОАО «Беловежский» - выявление хинолонов (марбофлоксацин, норфлоксацин, энрофлоксацин) в колбасных изделиях, а также выявление тетрациклина в говядине; - ОАО «Березовский сыродельный комбинат» - выявление хлорамфеникола в сыре;- ОАО «Дятловский сыродельный завод» - два случая выявления превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра; ООО «Мясокомбинат Поставский» - выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения КМАФАнМ в говядине, а также выявление тетрациклина в говядине; ОАО «Пинский мясокомбинат» - два случая выявления тетрациклина в говядине; ОАО «Слонимский мясокомбинат» - выявление незаявленной на маркировке ДНК свиньи в консервах говяжьих», проинформировали в Россельхознадзоре.

 
 
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Россельхознадзор заявил о выявлении нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ в животноводческой продукции одиннадцати белорусских предприятий, в...
 
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