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Минск и Вильнюс обсудили ситуацию на белорусско-литовской границе

24.11.2018 13:56 — Разное | Интерфакс  
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Ситуацию на белорусско-литовской границе и перспективы сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи главные пограничные уполномоченные двух стран.

«23 ноября в Вильнюсе состоялась рабочая встреча Главных пограничных уполномоченных Республики Беларусь и Литовской Республики. Генерал-майор Анатолий Лаппо и генерал Ренатас Пожела обсудили ситуацию на белорусско-литовской государственной границе, а также состояние и перспективы сотрудничества пограничных ведомств двух стран», - сообщили в ГПК Беларуси.

В частности, были рассмотрены результаты служебной деятельности пограничных ведомств Беларуси и Литвы в 2018 году, а также обсуждены основные тенденции противоправной деятельности на совместном участке границы, проинформировали в комитете. Стороны отметили, что обстановка в текущем году оставалась стабильной и контролируемой, в частности, благодаря скоординированным действиям пограничников двух государств, рассказали в белорусском ведомстве.

Также в ходе встречи были представлены мероприятия Госпогранкомитета Беларуси и Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики, направленные на обеспечение пограничной безопасности, в том числе по инженерно-техническому оборудованию совместного участка границы, продолжили в ГПК.

А.Лаппо и Р.Пожела положительно оценили состояние сотрудничества на центральном и территориальном уровнях. «Традиционно значительный взаимный интерес представляет обмен информацией и опытом по таким направлениям деятельности, как оперативная, информационно-аналитическая и подготовка кадров», - проинформировали в комитете.

Главные пограничные уполномоченные констатировали успешное выполнение плана совместных мероприятий  на 2018–2019 год, сообщили там.

«Стороны договорились продолжить проведение совместных пограничных операций, скоординированных оперативных мероприятий, а также участие в совместной реализации проектов по совершенствованию системы и инфраструктуры охраны совместного участка границы», - рассказали в белорусском ведомстве.

В ГПК отметили, что рабочая встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного сотрудничества. «В следующий раз главные пограничные уполномоченные встретятся в 2019 году на территории Беларуси», - проинформировали в комитете.

 
 
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Ситуацию на белорусско-литовской границе и перспективы сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи главные пограничные уполномоченные двух стран.
 
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