ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: со многими в Мингорисполкоме «придется расстаться»

24.11.2018 13:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал нового мэра Минска Анатолия Сивака обратить внимание на коррупцию в городе и заявил, что со многими чиновниками Мингорисполкома «придется расстаться».

"Все-таки управленческая вертикаль в городе огромная", - сказал А.Лукашенко, обращаясь к А.Сиваку, отметив, что одно время стоял вопрос о сокращении количества администраций в районах город, но на этот шаг не пошли ради удобства людей, сообщает президентская пресс-служба в субботу.

"Они привыкли решать свои вопросы там. А вот мозги вставить руководителям администраций и тем небольшим чиновникам, которые там есть, надо", - подчеркнул президент.

"Думаю, что со многими в горисполкоме придется расстаться. Но не обижай людей, которые преданы государству и хотят работать в городе вместе с тобой. Времени немного - три недели. Надо разобраться и подумать, с кем будешь работать", - напутствовал глава государства А.Сивака. «Хотелось бы, чтобы кадры, которые тебе придется подбирать вместе с главой Администрации, чтобы они были из города и знали город. Не надо железную дорогу, автомобильный транспорт, воздушный и речной тащить туда за собой. Думаю, у тебя достаточно своих взглядов на кадровую политику, и знание людей, авторитет помогут тебе подобрать и предложить на руководящие должности или назначить тех людей, которые будут работать и выполнять те задачи, которые нужно", - сказал А.Лукашенко.

Глава государства особо подчеркнул, что нельзя понизить нынешнюю планку в развитии города. "Минск у нас ухоженный, хороший, красивый город. Надо придать должную динамику", - поставил задачу президент.

Как сообщалось, в субботу глава государства назначил председателем Мингорисполкома экс-министра транспорта и коммуникаций А.Сивака. До этого пост мэра города занимал Андрей Шорец, который, как заявил А.Лукашенко, переведен на другую работу.

Накануне белорусский лидер сообщил о выявлении факта коррупции в сфере социального жилья в белорусской столице.

"Президент рассказал об одном из вопиющих фактов, о котором ему недавно доложили. Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным", - говорилось в сообщении президентской пресс-службы по итогам прошедшего в пятницу республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса.

По словам А.Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме. А недавно ему доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной $650, "купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене". "54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал нового мэра Минска Анатолия Сивака обратить внимание на коррупцию в городе и заявил, что со многими чиновниками...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот какая жировка придет "тунеядцу" в следующем году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика