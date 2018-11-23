Лукашенко: со многими в Мингорисполкоме «придется расстаться»

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал нового мэра Минска Анатолия Сивака обратить внимание на коррупцию в городе и заявил, что со многими чиновниками Мингорисполкома «придется расстаться».

"Все-таки управленческая вертикаль в городе огромная", - сказал А.Лукашенко, обращаясь к А.Сиваку, отметив, что одно время стоял вопрос о сокращении количества администраций в районах город, но на этот шаг не пошли ради удобства людей, сообщает президентская пресс-служба в субботу.

"Они привыкли решать свои вопросы там. А вот мозги вставить руководителям администраций и тем небольшим чиновникам, которые там есть, надо", - подчеркнул президент.

"Думаю, что со многими в горисполкоме придется расстаться. Но не обижай людей, которые преданы государству и хотят работать в городе вместе с тобой. Времени немного - три недели. Надо разобраться и подумать, с кем будешь работать", - напутствовал глава государства А.Сивака. «Хотелось бы, чтобы кадры, которые тебе придется подбирать вместе с главой Администрации, чтобы они были из города и знали город. Не надо железную дорогу, автомобильный транспорт, воздушный и речной тащить туда за собой. Думаю, у тебя достаточно своих взглядов на кадровую политику, и знание людей, авторитет помогут тебе подобрать и предложить на руководящие должности или назначить тех людей, которые будут работать и выполнять те задачи, которые нужно", - сказал А.Лукашенко.

Глава государства особо подчеркнул, что нельзя понизить нынешнюю планку в развитии города. "Минск у нас ухоженный, хороший, красивый город. Надо придать должную динамику", - поставил задачу президент.

Как сообщалось, в субботу глава государства назначил председателем Мингорисполкома экс-министра транспорта и коммуникаций А.Сивака. До этого пост мэра города занимал Андрей Шорец, который, как заявил А.Лукашенко, переведен на другую работу.

Накануне белорусский лидер сообщил о выявлении факта коррупции в сфере социального жилья в белорусской столице.

"Президент рассказал об одном из вопиющих фактов, о котором ему недавно доложили. Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным", - говорилось в сообщении президентской пресс-службы по итогам прошедшего в пятницу республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса.

По словам А.Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме. А недавно ему доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной $650, "купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене". "54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - сказал президент.