Лукашенко: «Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы»

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил представителям власти страны о предстоящем «экзамене» - парламентских и президентских выборах и поставил задачу подойти к выборам так, «чтобы в умах людей даже не было альтернативы».

«Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы», - сказал А.Лукашенко, назначая в субботу нового председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

Президента цитирует его пресс-служба

При этом А.Лукашенко отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты. «Но они (народ - ИФ) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно», - сказал глава государства.

Согласно календарю выборов и референдумов, выборы президента Беларуси в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа, выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики (верхней палаты парламента) - не позднее 11 сентября.

Ранее председатель Центризибиркома Беларуси Лидия Ермошина заявляла, что выборы президента Беларуси и депутатов парламента в 2020 году не будут проводиться в одно и то же время, одну из кампаний целесообразней провести в ноябре 2019 года.

«Они (выборы президента и парламентариев - ИФ) не будут проводиться одновременно. По этому поводу есть четкая позиция главы государства. Будет принято политические решение по поводу развода этих двух избирательных кампаний", - сказала тогда Л.Ермошина.

В компетенцию ЦИК не входит назначение очередности выборов.