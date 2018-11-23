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С "прозрачным" капотом и гибридной установкой: представлено новое поколение Range Rover Evoque
Спустя семь с половиной лет после начала выпуска нынешнего Range Rover Evoque на специальном мероприятии в британской столице состоялась премьера второго поколения стильного кроссовера.
Новый «паркетник» сохранил узнаваемый силуэт предшественника со стремительной линией крыши и восходящей поясной линией кузова. Спереди новинка Land Rover с узкими матрично-светодиодными фарами подражает старшему по рангу
Багажник нового Evoque стал вместительнее — его объем варьируется от 591 л до 1383 л со сложенными задними сиденьями. На центральной консоли — пара сенсорных экранов мультимедиа-системы Touch Pro Duo, также для Evoque доступны новые варианты отделки интерьера, среди которых комбинированный шерстяной текстиль Kvadrat, натуральный материал из растительных волокон или полиуретановый материал Ultrafabric.
А еще новый Evoque получил функцию Ground View, делающую «прозрачным» капот, выводя изображение с камеры на верхний дисплей и позволяя водителю получить обзор пространства под передней частью автомобиля на 180 градусов, а также зеркало заднего вида Clear Sight с экраном, на который выводится изображение с камеры, расположенной вверху в задней части автомобиля.
Под капотом нового Evoque — бензиновые (200, 250 и 300 лошадиных сил) и дизельные (150, 180 и 240 сил) «четверки» семейства Ingenium объемом 2 л. Трансмиссия базовой дизельной версии — 6-ступенчатая «механика» и передний привод, во всех остальных случаях используются 9-ступенчатый «автомат» ZF и полный привод. В арсенале Evoque имеется и система Terrain Response 2, автоматически распознающая тип поверхности и активирующая соответствующие настройки автомобиля. Кроме того, новый кроссовер способен преодолевать брод глубиной до 600 мм (ранее — до 500 мм), заявленный дорожный просвет равен 212 мм.
Кроме того, все версии Evoque, кроме машин со 150-сильным дизелем, будут располагает «мягкогибридной» установкой с 48-вольтовым стартер-генератором. В следующем году Evoque обзаведется «подзаряжаемой» гибридной версией PHEV с 1,5-литровым бензиновым трехцилиндровым двигателем (200 лошадиных сил) и 108-сильным электромотором.
У европейских дилеров новый Evoque появится в апреле 2019 года. В Германии цены будут начинаться от 37 350 евро.
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Спустя семь с половиной лет после начала выпуска нынешнего Range Rover Evoque на специальном мероприятии в британской столице состоялась премьера второго поколения...
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